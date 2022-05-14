УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Війна в Україні розвіяла головний міф про Росію, який тримав у страху навіть США - історик

14 травня 2022, 01:32

На Заході боялися потужного удару з боку РФ, після якого Україна посипалася б буквально в перші дні, а військова допомога опинилася б в руках Кремля.

Путін, армія РФ
Міф про другу армію світу тримав у страху майже всі країни / Фото УНІАН

Кілька місяців війни в Україні призвели до найважливішого - вони розвіяли міф про непереможність російської армії. Адже переконаність в тому, що армія РФ - друга в світі, тримала в страху майже всі країни, зокрема і США.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив нардеп, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович.

"Найважливіше, що сталося за два місяці війни в Україні – це розвіяний міф про непереможність російської армії, що Росія має настільки потужні збройні сили, які дають їй право якимось чином впливати на глобальні події", - сказав В'ятрович.

За його словами, на Заході боялися потужного удару з боку РФ, після якого Україна б посипалася буквально в перші дні, а також боялися, що будь-яка надана Україні допомога опиниться в РФ, що лише посилить Росію.

"Міф про другу армію світу тримав у страху майже всі країни. Він стримував навіть першу армію світу - американську. Цей міф стримував західний світ, і він довго не наважувався підтримати Україну (...) Проте українці встояли і показали, що вони можуть і вміють використати допомогу, яку отримують від Заходу", - зазначив історик.

Як повідомляв Главред, раніше Володимир В'ятрович заявив, що Росія не здатна дуже довго вести війну проти України. Якщо президенту РФ не вдасться найближчим часом що-небудь подати росіянам як свою перемогу, то його влада почне хитатися.

Інші новини:

viber
війна в Україні Володимир В'ятрович новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
"Корумповано. Бойкот шоу. Досить": на Євробаченні-2022 розгорівся неабиякий скандал"Корумповано. Бойкот шоу. Досить": на Євробаченні-2022 розгорівся неабиякий скандал "Щоб залишити ця любов": Дантес розповів, що стало останньою краплею в шлюбі з Надею Дорофєєвою"Щоб залишити ця любов": Дантес розповів, що стало останньою краплею в шлюбі з Надею Дорофєєвою Україну атакують заморозки: синоптики назвали дати похолоданняУкраїну атакують заморозки: синоптики назвали дати похолодання Під Києвом пронісся величезний смерч: з'явилося відео природного явищаПід Києвом пронісся величезний смерч: з'явилося відео природного явища Прикмети на 10 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день травняПрикмети на 10 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день травня
Підтримайте Главред

Останні новини

01:32

Війна в Україні розвіяла головний міф про Росію, який тримав у страху навіть США - історик

00:51

Прикмети на 14 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:39

Брутальний Хливнюк прикрасив обкладинку американського глянцю

00:25

Зеленський повідав про складні переговори з Росією щодо Азовсталі

00:06

"Ти плачеш": Каменських презентувала кліп про війнуВідео

Реклама
13 травня, п'ятниця
23:56

Яке сало абсолютно не підходить для засолювання: як його обрати

23:27

Дорофєєва інтригує новим дуетом в мережі

23:24

Намічається "зрадонька": Арестович розповів про плани Росії піти в новий наступ

23:03

"Вчіться у них": Лукашенко захопився тактикою ЗСУ проти військ ПутінаВідео

22:39

"Перша за 77 днів фотографія": Брежнєва показала, як святкували день народження Меладзе в Італії

22:37

В'ятрович пояснив, чому Путіна напевно чекає жахливий кінецьВідео

22:37

Не перебільшуйте: Верещук висловилася щодо евакуації з АзовсталіВідео

22:35

Кривава повня 16 травня: астрологи розповіли, кому загрожує небезпекаВідео

22:02

Західні експерти пояснили, чому наступ окупантів на Донбасі видихається

21:54

Народження дитини: в "Дії" знову доступні послуги еМалятко

21:45

Окупанти до чогось готуються: з Севастополя вийшли всі підводні човни Чорноморського флотуВідео

21:25

"Ніхто зі спортсменів не винен": легендарний футболіст зрадив Україну і оскандалився заявоюВідео

21:23

У Пентагоні кажуть, як артилерія ЗСУ зриває просування окупантів на ДонбасіВідео

21:16

Позиція України незмінна: Кулеба обговорив з Боррелем ембарго на російську нафтуВідео

20:57

Сенсація на Євробаченні 2022: за день до фіналу ставки букмекерів на перемогу України зашкалюютьВідео

Реклама
20:36

Стріляв у голову: встановлено особу рашиста, який хвалився дружині вбивствами

20:31

Благодійний матч "Флора" — "Динамо" розпочався емоційним виступом дівчини з Маріуполя

20:19

Переворот у РФ і повалення Путіна — інсайд української розвідкиВідео

20:10

Monobank відновлює роботу двох сервісів: подробиці

19:44

Путін тяжко хворий: у Британії розкрили страшний діагноз господаря КремляВідео

19:36

Не можуть заспокоїтися: хакери з Росії пригрозили зірвати перемогу України на ЄвробаченніВідео

19:36

Росія втратила шанс захопити УкраїнуПогляд

19:35

Росіяни пробили нове дно: допитують дітей у Маріуполі

19:23

Кулеба пояснив ситуацію, за якої Угорщина заблокує нафтове ембарго проти РФ

19:23

Глава Пентагону вперше від початку війни поспілкувався з ШойгуВідео

19:08

Місячне затемнення 16 травня 2022 року: чого не можна робити, щоб уберегтися від біди

19:07

Анормальна спека і смерчі: синоптики розповіли, яким буде червень в УкраїніВідео

18:59

ЗСУ заходять у тил рашистам: штурм окупантів захлинувся на трьох напрямкахВідео

18:56

Іван Яковина. Наша арта - найкраща в світі: як цифрові технології допомагають мочити окупантівВідеоблоги

18:55

Російські окупанти підло вбили українця кулею в спину, коли той попросився в туалет

18:53

Тимошенко розповів, як вдалося відновити водопостачання у Миколаєві

18:51

У розвідці України розповіли, коли чекати переломного моменту у війні з РФВідео

18:39

Влаштують пекло рашистам у небі: ФРН планує озброїти Україну потужними системами ППОВідео

18:17

Казкове везіння, грошовий успіх і щастя в любові: три знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни на найближчі роки

18:10

Ердоган виступив проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: там "підтримують тероризм"

Реклама
18:06

Росія шукає спосіб здійснити бліцкриг-2: навіщо Лукашенко жене війська до українського кордонуПогляд

18:04

Британія вдарила санкціями по Кабаєвій і по колишній дружині Путіна: хто ще в списку

17:59

Допомога на €30 млрд: у G7 планують бюджетну підтримку УкраїниВідео

17:53

Kalush Orchestra потрапили в скандал: музикантам довелося пояснити свій вчинокВідео

17:53

"Ми зараз тільки втрачаємо": Горбунов розповів про заробітки під час війни

17:33

"Що з тобою не так?": глава ФБУ зашкварився братанням з росіяниномВідео

17:20

"Високоточні і дуже ефективні": Залужний показав яскраві фото роботи бійців ЗСУ з гаубицями M777Фото

17:19

Статус кандидата в ЄС і контрибуції від Росії: Дуда зробив заяву на підтримку УкраїниВідео

17:06

У РФ палає завод наближеного до Путіна мільярдера ПумпянськогоВідео

17:05

"Ґвалтували по черзі": українка розповіла про нелюдські звірства окупантівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти