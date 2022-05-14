Війна в Україні розвіяла головний міф про Росію, який тримав у страху навіть США - історик

Міф про другу армію світу тримав у страху майже всі країни / Фото УНІАН

Кілька місяців війни в Україні призвели до найважливішого - вони розвіяли міф про непереможність російської армії. Адже переконаність в тому, що армія РФ - друга в світі, тримала в страху майже всі країни, зокрема і США.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив нардеп, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович.

"Найважливіше, що сталося за два місяці війни в Україні – це розвіяний міф про непереможність російської армії, що Росія має настільки потужні збройні сили, які дають їй право якимось чином впливати на глобальні події", - сказав В'ятрович.

За його словами, на Заході боялися потужного удару з боку РФ, після якого Україна б посипалася буквально в перші дні, а також боялися, що будь-яка надана Україні допомога опиниться в РФ, що лише посилить Росію.

"Міф про другу армію світу тримав у страху майже всі країни. Він стримував навіть першу армію світу - американську. Цей міф стримував західний світ, і він довго не наважувався підтримати Україну (...) Проте українці встояли і показали, що вони можуть і вміють використати допомогу, яку отримують від Заходу", - зазначив історик.

Як повідомляв Главред, раніше Володимир В'ятрович заявив, що Росія не здатна дуже довго вести війну проти України. Якщо президенту РФ не вдасться найближчим часом що-небудь подати росіянам як свою перемогу, то його влада почне хитатися.

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