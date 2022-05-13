"Йому треба думати про збереження РФ": Зеленський жорстко припечатав Путіна через війну в Україні

Володимир Зеленський жорстко висловився стосовно Володимира Путіна

Президент України Володимир Зеленський не думає, що російському президенту Володимиру Путіну вдасться зберегти обличчя в майбутньому.

Однак вважає, що росіянам потрібно постаратися зберегти свою державу та історію. Таку заяву глава держави зробив в інтерв'ю італійському телеканалу RAI 1.

"Я не думаю, що він зможе зберегти обличчя. І я в принципі не думаю, що буде в майбутньому з цією людиною. Мені здається, що нам потрібно думати про те, що буде в майбутньому з Росією. І я як президент України в першу чергу думаю, що буде у нас ... в першу чергу я вважаю, що йому потрібно зберегти його державу. Це їхня держава і їхнє суспільство. Вони повинні зберегти навіть не те, що було збудовано ним і цією політичною владою, а що було до цього. 100, 200, 300, 500 років тому – які були традиції, мистецтво, письменники", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що через дії Путіна від росіян зараз відвертається весь світ.

"Ви розумієте, що таке, коли весь світ відвертається. І через його кроки відвертається від розуміння, що це за країна і яка у них історія. Коли за кордоном чують, що людина говорить російською - люди відвертаються. Хоча ще, умовно, вчора всі говорили про класику і Толстого, і Достоєвського. Це історичне надбання цієї держави. Ось що він робить. Він ставить хрест на російській мові, захищаючи російськомовних, як він каже ... обслуговувати в магазині не хочуть людину, тому що він з Росії", - сказав Зеленський.

Президент також додав, що і в Україні люди, які раніше говорили російською мовою, зараз не хочуть її використовувати при спілкуванні.

"В Україні багато людей говорили російською мовою, а зараз не хочуть. Уявити собі: люди з цим жили, а зараз не хочуть. Путін своїми кроками відвертає їх і від мови російської, і від російської культури, і від історії. І люди не хочуть цього чути", - додав глава держави.

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Раніше Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою країни-агресора Володимиром Путіним. Але переговори повинні проходити без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

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