УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Йому треба думати про збереження РФ": Зеленський жорстко припечатав Путіна через війну в Україні

13 травня 2022, 13:25

Володимир Путін вже навряд чи зможе зберегти своє політичне обличчя, вважає президент України.

Зеленський Путін
Володимир Зеленський жорстко висловився стосовно Володимира Путіна

Президент України Володимир Зеленський не думає, що російському президенту Володимиру Путіну вдасться зберегти обличчя в майбутньому.

Однак вважає, що росіянам потрібно постаратися зберегти свою державу та історію. Таку заяву глава держави зробив в інтерв'ю італійському телеканалу RAI 1.

"Я не думаю, що він зможе зберегти обличчя. І я в принципі не думаю, що буде в майбутньому з цією людиною. Мені здається, що нам потрібно думати про те, що буде в майбутньому з Росією. І я як президент України в першу чергу думаю, що буде у нас ... в першу чергу я вважаю, що йому потрібно зберегти його державу. Це їхня держава і їхнє суспільство. Вони повинні зберегти навіть не те, що було збудовано ним і цією політичною владою, а що було до цього. 100, 200, 300, 500 років тому – які були традиції, мистецтво, письменники", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що через дії Путіна від росіян зараз відвертається весь світ.

"Ви розумієте, що таке, коли весь світ відвертається. І через його кроки відвертається від розуміння, що це за країна і яка у них історія. Коли за кордоном чують, що людина говорить російською - люди відвертаються. Хоча ще, умовно, вчора всі говорили про класику і Толстого, і Достоєвського. Це історичне надбання цієї держави. Ось що він робить. Він ставить хрест на російській мові, захищаючи російськомовних, як він каже ... обслуговувати в магазині не хочуть людину, тому що він з Росії", - сказав Зеленський.

Президент також додав, що і в Україні люди, які раніше говорили російською мовою, зараз не хочуть її використовувати при спілкуванні.

"В Україні багато людей говорили російською мовою, а зараз не хочуть. Уявити собі: люди з цим жили, а зараз не хочуть. Путін своїми кроками відвертає їх і від мови російської, і від російської культури, і від історії. І люди не хочуть цього чути", - додав глава держави.

читайте такожІстерика Росії: чи здатний Путін розв'язати відкриту війну з НАТО

Раніше Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою країни-агресора Володимиром Путіним. Але переговори повинні проходити без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

Читайте ще:

viber
Володимир Зеленський Володимир Путін
Реклама
Популярне
"Щоб залишити ця любов": Дантес розповів, що стало останньою краплею в шлюбі з Надею Дорофєєвою"Щоб залишити ця любов": Дантес розповів, що стало останньою краплею в шлюбі з Надею Дорофєєвою Щедрі подарунки долі і велике везіння: для кого зі знаків ці два місяці стануть щасливимиЩедрі подарунки долі і велике везіння: для кого зі знаків ці два місяці стануть щасливими Як правильно варити пельмені і чому не можна виливати воду після: 5 правил для господиньЯк правильно варити пельмені і чому не можна виливати воду після: 5 правил для господинь Місячне затемнення 16 травня для всіх знаків зодіаку: Ракам - радість, Рибам - переїзд назавждиМісячне затемнення 16 травня для всіх знаків зодіаку: Ракам - радість, Рибам - переїзд назавжди Блискуча жіноча стрижка 2022, що абсолютно невибаглива в укладанніБлискуча жіноча стрижка 2022, що абсолютно невибаглива в укладанні
Підтримайте Главред

Останні новини

14:57

Україна ніколи не визнає "автономію" Донбасу і Крим частиною РФ - Зеленський

14:46

Прикмети на 14 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:30

Зеленський назвав головну умову перемоги у війні проти РосіїВідео

14:21

На місто з півмільйонним населенням - 23 новобранці: росіяни відмовляються воювати в Україні

14:03

Жадібні російські генерали на Херсонщині влаштовують криваві розбіркиВідео

Реклама
13:59

"Звір з Алеппо": журналісти CNN назвали ім'я генерала РФ, який знищував ХарківВідео

13:59

"Вітя, впади з танка": військовий РФ заявив дружині про втрати, вона радить "косити" від війни - ГУРВідео

13:27

Як посадити помідори унікальним німецьким способом: урожай буде небувалимВідео

13:25

"Йому треба думати про збереження РФ": Зеленський жорстко припечатав Путіна через війну в УкраїніВідео

13:14

Юродивий Медвєдєв, або Чому Росія не посміє нанести ядерний ударПогляд

13:00

Гороскоп на завтра, 14 травня 2022: Левам – обман, Дівам – скандали, Стрільцям - гроші

12:55

Жителі Білорусі "врятували Київ": українці обурилися після скандальних слів ТихановськоїВідео

12:46

Фінал Євробачення-2022: стало відомо, під яким номером заспіває Kalush Orchestra

12:37

Євробачення-2022: улюбленець європейців Данилко озвучив два сценарії для Kalush OrchestraВідео

12:26

Річард Гір продасть свою машину, щоб допомогти українцям

12:23

РФ перетворює Зміїний на неприступну фортецю: з'явилися фото з підбитим катером СернаВідео

12:23

Без посередників і ультиматумів: Зеленський назвав умови переговорів з ПутінимВідео

12:22

ЗСУ трощить авіацію військ РФ, тому ворог б'є гіперзвуковими ракетами - Залужний

12:14

Свята в червні 2022 в Україні: День захисту дітей, День Конституції, Трійця - важливі дати

12:04

Кримський міст приречений: російський геоеколог дав пораду артилеристам УкраїниВідео

Реклама
11:52

Ситуація все складніша: окупанти під прикриттям обстрілів намагаються прорватися в "Азовсталь"Відео

11:43

Блискучі шубки не взяли: Білик розповіла, що окупанти накоїли у неї вдома

11:27

Останній бій Кремля: як друзі Путіна допомагають йому зберегти обличчяПогляд

11:23

Танки РФ розірвало як у роки Другої світової: ЗСУ відбили атаку німецькими гранатометами ПанцерфаустВідео

11:21

Окупанти загубилися біля позиції ЗСУ під Харковом: на цьому їх "спецоперація" закінчиласяВідео

11:17

Росія запустила приховану мобілізацію і дістає із запасів військову техніку 1960-1980-х років - ГУРВідео

10:39

Окупант здався в полон через місяць поневірянь Київщиною: дізнавшись останні новини з фронту, він побілівВідео

10:38

Мінус 600 окупантів і 73 одиниці техніки за кілька днів: ЗСУ блискуче громлять армію РФ на ДонбасіВідео

10:33

Укравтодор скоротить терміни проектування доріг і перейде на європейську систему ціноутворення

10:32

В Ірпені збудують житловий комплекс на 1000 квартир для людей, які втратили дім – ОП

10:07

Боєць ЗСУ у Луганській області з ПЗРК Stinger збив ударний вертоліт Мі-24 армії РФ за 35 млн доларівВідео

09:48

Погода в Україні буде не літньою: синоптик дав прогноз погоди на червень 2022

09:46

Запроданку Повалій відправляють до психіатра після танців у Кремлі

09:29

ЗСУ б'ють окупантів їх же технікою - Укроборонпром відновив трофеїв на 1,5 мільярда гривень

09:18

Путін ростить собі заміну: чим небезпечні нападки РФ на Фінляндію і НАТОПогляд

09:09

"Був упевнений, що ми не виживемо": Арестович розповів про бої біля ОП в перші дні вторгнення РФ

08:41

Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2022: Терезам - плітки, Рибам - довгоочікувана пропозиція

08:38

70 "двохсотих" і мінус запас ракет для "Смерчів": ЗСУ скинули ракету на голови окупантамВідео

08:32

Терорист Гіркін влаштував істерику Путіну: "Покажіть голову того, хто провалив бліцкриг"Відео

08:02

Багато загиблих і поранених: російських моряків відправляють воювати на суші

Реклама
08:00

Жданов спрогнозував терміни активної фази війни та назвав найскладнішу територію для деокупації

07:21

"Нова Чорнобаївка" на Луганщині: окупанти втратили понад 70 одиниць технікиВідео

06:43

"Ідіотизм командування РФ": Арестович пояснив, чому складно прогнозувати терміни завершення війниВідео

06:26

Чому Росія не змириться з поразкою від УкраїниПогляд

06:10

Єдина п'ятниця 13 в 2022 році: астрологи розповіли, якої чекати небезпекиВідео

06:00

У Раді вигадали, яким чином карати за незаконне носіння військової форми

05:30

Що посадити поруч з огірками, щоб урожай був величезним: названо найкращі культуриВідео

04:43

Як саме росіяни готують і женуть на війну з Україною "гарматне м'ясо" - відповідь експерта

04:24

Ексгенпрокурор України Юрій Луценко у військовій амуніції показав фото з окопу

04:20

Як правильно нарізати картоплю соломкою і приготувати фрі вдома: секрети для досвідчених господинь

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти