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Війна з Росією була неминуча: В'ятрович пояснив, чому вона не почалася в 1991 році

17 березня 2023, 01:27
Війна не почалася одразу після проголошення незалежності України в 1991 році лише через слабкість Росії, вважає колишній глава Інституту національної пам'яті.
Володимир В'ятрович, війна
Володимир В'ятрович вважає, що війна з Росією була неминучою / Фото УНІАН, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Історик, народний депутат України, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що повномасштабна війна України та Росії була неминучою.

За його словами, вона не почалася одразу після проголошення незалежності України в 1991 році лише через слабкість Росії.

"Тобто лише слабкість Росії дозволила нам безкровно проголосити свою незалежність", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

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В'ятрович додав, що Росія постійно всіляко намагалася утримати Україну в орбіті свого впливу.

"Спочатку це робилося інформаційними та політичними способами і, потрібно визнати, вельми успішно. Адже те, що Україна так довго та невпевнено рухалася до того, щоб стати демократичною європейською державою, національною державою, до НАТО, є результатом цілеспрямованої політики Російської Федерації. Росія мала в Україні потужне російське політичне лобі, потужні інформаційні канали впливу на суспільство, і вона користувалася непереосмисленим минулим українців, щоб зберігати контроль над процесами в Україні", - зазначив історик.

Втім, за час Майдану в 2004 році українці зірвали російський план з приведення до влади в нашій країні ставленика Росії. У 2010-му Росія взяла реванш, а українці відповіли на нього Майданом у 2013-2014 роках.

"Тоді Росія остаточно зрозуміла, що політичних та інформаційних способів недостатньо, тому вдалася до військових дій. Спочатку це були гібридні дії, які почалися в 2014 році під прикриттям якихось нібито сепаратистських рухів, хоча всі прекрасно розуміють, що діяла саме Росія. Коли у 2022 році в Росії зрозуміли, що навіть такі способи не діють і не дають можливості реалізувати російський сценарій повернення України в орбіту імперського впливу, росіяни вдалися до повномасштабного вторгнення. Отже, уникнути цієї війни було не можна", - вважає В'ятрович.

Але, за його словами, підготуватися до війни з РФ було не лише можна, а й потрібно.

"Хочеться вірити, що цей страшний емоційний струс і шок, який отримала більшість українців минулого року, все ж таки протверезив нас. І тепер ми будемо з кожним кроком і роком ставати сильнішими і розуміти, що, маючи поруч такого сусіда як Російська Федерація, слід готуватися до всього. Поки РФ буде існувати в такому вигляді, як зараз, а це, по суті, Російська імперія, ми завжди повинні бути готові до війни. Тут класичне si vis pacem, para bellum, тобто хочеш миру - готуйся до війни", - резюмував він.

Хто такий Володимир В’ятрович

Володимир В’ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання.

Був очільником Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректор Архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Весняний контрнаступ може початися вже у травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів. Як пише видання Politico, Київ поки не визначився зі стратегією, але у нього є два варіанти. Перший - просуватися на південь через Херсон до Криму, другий – рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що перспективи України у війні на весну та літо 2023 року - це рух до перемоги. Водночас спроби країни-агресора Росії "тягнути дуже довго" війну проти нашої держави будуть безуспішними.

За словами Данілова, Україна готова вести переговори з Росією, виходячи виключно з власних інтересів. Київ може в рамках діалогу прийняти капітуляцію Москви. Жодного нового договору за аналогією з Мінськими угодами не буде.

Інші новини:

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