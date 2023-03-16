"Рух до перемоги": Данілов озвучив перспективи України у війні на весну і літо

Росія не зможе довго затягувати війну, а наша держава не може зупинятися й буде рухатися до звільнення усіх територій, каже секретар РНБО.

Данілов озвучив перспективи України у війні на весну і літо/ 93 ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Перспективи України у війні на весну та літо 2023 року – це рух до перемоги. Водночас спроби країни-агресорки Росії "тягнути дуже довго" війну проти нашої держави будуть безуспішними.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода. Він наголосив, що наша держава не може зупинятися.

"Наші перспективи не тільки на цю весну, а й перспективи і на літо, і на найближчий час – це рух до перемоги. Ми не можемо зупинятися. Ми маємо розуміння, що партнери в цьому беруть участь", – заявив Данілов.

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За його словами, "на все свій час". Секретар РНБО наголосив, що Україна звільнить усі свої території, які зараз перебувають під російською окупацією, включно з Кримом та Луганською і Донецькою областями.

Війна в Україні

Раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що наступ Росії "здувається", ЗСУ можуть перехопити ініціативу на полі бою. Наступ військ РФ на лінії Сватове-Кремінна в Луганській області і в напрямку Бахмута на Донеччині поступово підходить до кульмінації, вважають аналітики.

Тим часом у Politico написали, що весняний контрнаступ може початися вже у травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів.

Нагадаємо, 15 березня відбулася десята зустріч групи військової підтримки України "Рамштайн". Міністр оборони країни Олексій Резніков заявив, що результати засідання "вселяють оптимізм". Він зазначив, що Україна очікує отримання нових систем ППО, боєприпасів і танків.

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