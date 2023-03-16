Україна готова на перемовинах прийняти капітуляцію Росії, жодного "Мінська-3" не буде - Данілов

Заклики до перемовин з агресором Росією – величезна помилка миру, Кремль не стримує власних обіцянок, сказав секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов.

Росія може завдати удару в спину після будь-яких домовленостей - Данілов / Колаж скріншот YouTube

Україна готова вести перемовини з країною-окупантом Росією виключно з власних інтересів. Київ може в рамках діалогу прийняти капітуляцію Москви. Жодного нового договору за аналогією з Мінськими угодами не буде. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що агресор РФ намагатиметься дестабілізувати ситуацію всередині України, щоб спробувати змусити Київ вести перемовини на умовах Москви. Однак українське керівництво готове до діалогу тільки в разі прийняття капітуляції окупантів.

"Звичайно, ми можемо сідати за стіл. Але, по-перше, це капітуляція Росії за цим столом має бути підписана, або речі, пов’язані з тим, всі ті збитки, які вона тут завдала, на превеликий жаль. І я не розумію, про що ми ще можемо говорити з Росією", - зазначив Данілов.

відео дня

За його словами, жодного нового "Мінська-3" не повинно бути. Перемовини можуть бути продуктивними тільки в тому випадку, якщо буде передбачена відповідальність за їхню реалізацію.

"Якщо хтось вважає, що десь підкилимно можна підписати "Мінськ-3", як це робилося з незрозумілими людьми, з незрозумілими повноваженнями, з незрозумілими наслідками на час підписання, але зі зрозумілими вже з середньострокової дії, я думаю, що такого у нас не буде. Це по-перше. А те, що стосується України, хто це має бути, то ще раз наголошую, що це мають бути відповідальні країни, до яких у нас є довіра. У нас є розуміння, що тоді вони несуть спільну відповідальність", - сказав чиновник.

Також він додав, що надія на перемовини з державою-окупантом Росією – "величезна помилка світу". Домовитися з Москвою неможливо, оскільки росіяни не тримають своє слово.

"Вони сьогодні можуть з вами домовитися, а завтра вставити вам ніж у спину і скажуть, що ми ж про це не домовлялися, що ми не будемо на вас нападати. Ви знаєте, що це одна з небагатьох країн, де ухвалене рішення, що внутрішні закони можуть не відповідати міжнародному праву, у них внутрішнє право превалює над міжнародним правом. Ну, це нонсенс", - підкреслив Олексій Данілов.

Росія клянчить перемовини в України і Заходу

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв, що він телефонував російському директору Володимиру Путіну в грудні минулого року і вимагав виведення окупаційних військ Росії з території України. Москва повинна знайти політичний спосіб завершення війни. Путін у відповідь поскаржився, що Київ став сильнішим і тепер ні про що не хоче говорити з Москвою.

Пізніше Шольц сказав, що і надалі має намір телефонувати Путіну, щоб той забрав своїх окупантів з України. У Кремлі відразу ж висловили готовність "поговорити" з Берліном, проте керівнику агресора Росії так ніхто і не зателефонував.

У лютому Москва заклянчила перемовини біля Києва, мовляв,"без попередніх умов і з урахуванням нинішніх реалій". В Офісі президента України підкреслили, що насправді Москва не має наміру вести реальний діалог і прагне уникнути відповідальність за свої військові злочини в Україні.

Дивіться відео Главред - Світан вважає, що війна Росії і України триватиме навіть після звільнення Криму і Донбасу

Війна Росії проти України: