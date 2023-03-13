"Будуть досягнуті тільки військовим шляхом": у Путіна озвучили нові цілі у війні з Україною

За словами спікера Путіна Дмитра Пєскова, поки немає ніяких передумов для переходу процесу в мирне русло.

Пєсков / УНІАН, US Army

У Росії зробили нову цинічну заяву про війні з Україною. Тепер цілі, які держава-агресор поставила собі в Україні, можна досягти тільки військовим шляхом.

Відповідну заяву зробив спікер російського диктатора Дмитро Пєсков повідомивши, що це залишається "абсолютним пріоритетом".

За словами Пєскова, поки немає ніяких передумов для переходу процесу в мирне русло.

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"Для нас абсолютним пріоритетом продовжує залишатися і буде залишатися завжди досягнення поставлених цілей. Зараз вони можуть бути досягнуті тільки військовим шляхом", - сказав представник Кремля, передає ТАСС.

Загроза нового наступу РФ

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

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