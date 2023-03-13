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У Києва та Вашингтона з'явилися розбіжності в баченні продовження війни - Politico

13 березня 2023, 07:29
У США нібито побоюються, що бої за Бахмут виснажать ресурси Збройних сил України, які слід накопичувати перед масштабним контрнаступом.
Джо Байден, Володимир Зеленський
Джо Байден та Володимир Зеленський у Києві 20 лютого 2023 року / Фото ОП

Через рік після повномасштабного російського вторгнення в Україну між Вашингтоном і Києвом зростають закулісні розбіжності з приводу цілей війни й щодо того, як і коли закінчиться конфлікт.

Як пишуть журналісти видання Politico, посилаючись на неназваних чиновників в Білому домі, в Адміністрації президента Джо Байдена нібито з'явилися розбіжності з офіційним Києвом з низки питань, які стосуються перспектив ведення війни та нових поставок озброєння. Подібні невідповідності виникли на фоні багатомісячних запеклих боїв за Бахмут у Донецькій області та диверсії на газових магістралях першого та другого Північних потоків.

Автори статті також посилаються на публічні заяви офіційних осіб США.

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"Я, звичайно, не хочу скидати з рахунків величезну роботу, яку виконали українські солдати для захисту Бахмута, але думаю, що це місто має більш символічне, ніж стратегічне і оперативне значення", — нагадують слова міністра оборони Ллойда Остіна співрозмовники видання.

Самі Штати здебільшого побоюються, що саме бахмутський напрямок виснажить ресурси Збройних сил України, які слід накопичувати перед масштабним контрнаступом. Через це в кулуарах Білого дому тривають дискусії про забезпечення Києва далекобійною зброєю, зокрема, ракетами ATACMS.

"Адміністрація не надала ці ракети великої дальності, тому що у власному арсеналі Америки їх мало. Є також побоювання, що Україна може завдати удару по далеких цілях Росії, що може призвести до ескалації війни", – йдеться у статті.

І, нарешті, вибухи на газопроводах "Північні потоки", за версією американської розвідки, могли стати наслідком кропіткої роботи "проукраїнських груп", що б цей термін не означав. Сам Байден не бачить в таких резонансних диверсіях українського сліду, але дискусії з цього приводу в його команді не припиняються.

Ситуація в Бахмуті

Російські окупанти намагаються захопити Бахмут у Донецькій області й кидають туди свої основні сили. Їм навіть вдалося захопити деякі території, розповів перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ї ОМБр полковник Сергій Ільницький ("Сокіл").

Він зазначив, що в Бахмуті досі залишається загроза оточення міста, адже воно вже оточене наполовину. Полковник переконаний, що Україні необхідно продовжувати стримувати оборону і знищувати ворога в Бахмуті.

Раніше в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоби ворог не зміг "взяти" місто.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують й інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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