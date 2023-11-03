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"Війна розтягнеться на 3-4 роки": Гетьман сказав, де будуть найзапекліші бої

Альона Вороніна
3 листопада 2023, 16:01
Скоро на фронті може бути пауза, а активніші дії будуть не раніше, ніж взимку чи вже навесні.

Украинские военные, Алексей Гетьман
Війна розтягнеться на 3-4 роки, вважає Олексій Гетьман/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, Facebook Гетьман

Війна затягується, і нам потрібно розуміти, що швидко вона не завершиться. Вона може затягнутися на 3-4 роки. Найближчим часом може бути пауза на фронті, а більш активні бойові дії будуть не раніше, ніж взимку чи вже навесні.

Таким прогнозом поділився військовий оглядач, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі телемарафону "Єдині новини". Він зазначив, що Україна поступово буде звільняти окуповані території та накопичувати зброю, яку нам передають партнери.

відео дня

Гетьман зазначив, що під час цієї війни не потрібно розраховувати, що події будуть відбуватися одна за одною. Він зазначив: якщо пригадати історію, то під час таких війн певні потужні дії на фронті можуть відбуватися приблизно раз на рік.

"Після того, як ми вигнали ворога з-під Харкова, і після звільнення Херсона були наші наступальні дії на півдні – на Токмацькому напрямку, на Мелітопольському. Я думаю, що вони ще продовжаться", – сказав експерт.

За його словами, скоро може бути пауза на фронті, і наступні серйозні дії можна очікувати не раніше, ніж взимку або вже навесні.

"Інакше ніяк. Не буває так, щоб це йшло один за одним. А війна у нас велика і тривала. Якщо війна не закінчилася за два-три тижні і триває більше року, то це розтягнеться на три-чотири роки без сумніву. Нам треба це розуміти", – зазначив Гетьман.

Але нам все одно потрібно звільняти свої території і накопичувати зброю, які нам передають партнери, наголосив військовий оглядач. Проте російські окупанти теж готуються, каже Гетьман. Зараз у загарбників приблизно 450 тисяч осіб живої сили, а також приблизно 30 тисяч "Росгвардії", тобто загалом майже пів мільйона людей, каже Гетьман.

Захисникам України буде легше на півдні, але важче – на сході

За словами експерта, активні бойові дії можуть розпочатися на півдні України. Він зазначив, що там окупантам важче постачати своїм військам боєприпаси і паливно-мастильні матеріали.

У той же час на східному фронті російським загарбникам легше постачати усе необхідне своїм військам, тому там українським військовим буде важче, каже військовий оглядач.

"На східному фронті – Куп’янський напрямок, Лиманський, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка, тобто від Куп’янська до Вугледара – там позаду РФ і тимчасово окупована наша територія. Росіянам простіше щось туди підвозити. Тому там штурмувати ці ділянки фронту нам буде найважче", – вважає Гетьман.

Проте українським військовим може бути легше наступати з лівого берега річки Дніпро біля Херсона, адже там логістичне плече російських загарбників тільки безпосередньо з самим окупованим Кримом.

"Ну і звісно на південь. Там через Маріуполь до Росії є плече. Але коли ми переріжемо і вийдемо на узбережжя Азовського моря в цій наступальній операції взимку чи наступної весни, то все угруповання "Днепр" і кримське угруповання опиниться в оперативному оточенні, тобто без можливості туди щось постачати", – каже військовий оглядач.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні

Розвідка Великої Британії зазначала, що ні ЗСУ, ні окупанти не можуть прорвати лінію фронту через 2 причини. Зараз рух захисників України залишається статичним на півдні, у той же час російський наступ біля Авдіївки зіткнувся з потужною обороною українських військ.

Нагадаємо, під Авдіївкою бронеколону РФ підірвали разом з десантом. На відео потрапило знищення чотирьох російських бронемашин, які намагалися атакувати українські позиції.

Також раніше повідомлялося, що росіянам влаштували "пекло" під Вугледаром. Українські військові знищили російську техніку за допомогою артилерії, протитанкових ракетних комплексів і FPV-дронів.

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війна в Україні вторгнення Росії Олексій Гетьман
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