Потужний удар ЗСУ під Авдіївкою: бронеколону РФ підірвали разом з десантом

На відео потрапило знищення чотирьох російських бронемашин, які намагалися атакувати українські позиції.

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Під Авдіївкою розгромили бронегрупу окупантів РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

На Авдіївському напрямку бійці Збройних сил України розгромили бронегрупу російських окупантів, яка атакувала позиції українських захисників.

Вдалими діями відзначилися бійці 47-ї окремої механізованої бригади "Магура". Вони опублікували в Мережі відеозапис, на якому зафіксовані фрагменти розгрому ворожої бронегрупи.

Зазначимо, що на записі видно знищення чотирьох російських бронемашин, які намагалися атакувати українські позиції.

відео дня

Українські захисники пояснили, що окупанти кинули безпрецедентну кількість свого особового складу і техніки на цей напрямок і не залишають спроб оточити Авдіївку.

"Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським загарбникам значних втрат. У цьому відео можете бачити, як 47 окрема механізована бригада разом із суміжними підрозділами ліквідовують окупантів", - додали українські воїни з 47-ї ОМБр.

Дивіться відео - ЗСУ розгромили ворожу бронегрупу:

Колону РФ знищують під Авдіївкою / скріншот

Раніше повідомлялося про те, що БМП РФ розчавила трьох окупантів на полі бою. Російська БМП-2 розчавила одразу кількох окупантів на полі бою, виконуючи розворот.

Раніше повідомлялося, що росіяни підбили свою БМП, що переїхала солдата РФ. Нерідко росіяни примудряються ліквідувати своїх же солдатів під час боїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Російська ППО збила свій же Мі-8. Російські окупанти продовжують нести величезні втрати в авіації.

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