Росіянам влаштували "пекло" під Вугледаром: деталі вогняного розгрому бронегрупи РФ

Українські військові знищили російську техніку за допомогою артилерії, протитанкових ракетних комплексів і FPV-дронів.

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ЗСУ розгромили бронегрупу РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Російські окупанти спробували наступати на Вугледарському напрямку, однак бійці ЗСУ відбили ворожу атаку, завдавши РФ великих втрат.

Стали відомі подробиці розгрому бронеколони РФ українськими захисниками. Про це повідомив блогер і волонтер Сергій Стерненко, а також опублікував відповідні фото.

В ході відбиття ворожого штурму бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили техніку російських окупантів, які намагалися наступати на Вуглегірському напрямку.

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"Серед техніки є кілька танків з протимінними тралами, тактика та ж, що була в перші дні наступу на Авдіївку, тільки вчора ворог кинув менші сили", — розповів волонтер.

Українські військові знищили російську техніку за допомогою артилерії, протитанкових ракетних комплексів і FPV-дронів, додав Стерненко.

Дивіться відео - ЗСУ добивають бронеколону РФ під Вугледаром:

Знищення бронетехніки РФ під Вугледаром / скріншот

Що відомо про розгром РФ під Вугледаром

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про те, що окупанти намагаються наступати під Вугледаром. Сили оборони України зупинили противника та завдали йому суттєвих втрат у живій силі та техніці.

"Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогові важких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених", - написав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою бронеколону РФ підірвали разом з десантом. На відео потрапило знищення чотирьох російських бронемашин, які намагалися атакувати українські позиції.

Нагадаємо, на Вугледарському напрямку російські окупанти зосередили приблизно таку ж кількість військ, як і на Куп'янсько-Лиманському напрямку, заявив ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, на цьому напрямку можна очікувати спроб росіян піти в наступ.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пробили оборону РФ і прорвалися в Новомайорське під Вугледаром. Українська армія в Новомайорському захопила перші чотири будинки, повідомив Юліан Ріпці.

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