Війна триватиме до 2032 року, вона перенесеться на територію Росії і стане глобальною - Соскін

Війна зачепить усіх і триватиме 10-15 років - Олег Соскін / Колаж УНІАН, Главред

Повномасштабна війна Росії проти України змінить свій характер і стане глобальною. Вона триватиме до 2023 року і перенесеться на російську територію. Бойові дії різного ступеня інтенсивності охоплять десяток країн і затягнуться на 10-15 років. Про це заявив директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що перша фаза війни Москви з Києвом тривала 8 років. Після початку повномасштабної війни почалася нова фаза, яка буде йти мінімум 10 років. Однак бойові дії не тільки перенесуться на територію Росії, але і торкнуться ще низки країн.

"Я казав, що перша фаза війни – "мінська фаза" – тривала близько 8-10 років. Нинішня фаза війни, яка почалася в цьому році, триватиме мінімум 10 років – до 2032 року так точно, до закінчення депресії і стагнації в РФ. Однак війна з території України перенесеться на територію Російської Федерації. Також війна буде в Китаї, Ірані, Туреччині, Азербайджані, Вірменії, Сербії, Косово, Албанії. Ми говоримо про бойові дії різної інтенсивності", - прогнозує Соскін.

На його думку, глобальна війни, яка буде йтиме по-різному, може затягнутися на 10-15 років.

"Обов'язково буде Балтійська війна, повинні спалахнути події в Калінінграді. Війна зачепить усіх. У листопаді-грудні після парламентських виборів у США прийдуть люди Трампа, повернеться його вплив. Буде війна Північної та Південної Корей. Все це триватиме 10-15 років", - підкреслив Олег Соскін.

Путін оголосив про анексію територій України

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін 30 вересня у Москві оголосив про анексію окупованих територій України-Донецької – Луганської, Херсонської та Запорізької областей. На так званій "церемонії" були присутні і кремлівські маріонетки, яких росіяни оголосили окупаційною "владою".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія анексією територій України вирішила піти на ескалацію конфронтації, припустилася ядерних погроз і пішла на тотальну мобілізацію. Подоляк закликав світ до рішучої реакції на незаконні дії Москви.

30 вересня президент Володимир Зеленський сказав, що Україна подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою.

За словами гаранта, держава пройшла свій шлях для вступу до НАТО.

"Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ в прискореному порядку до НАТО", - підкреслив Зеленський.

Дивіться відео Главред - Соскін розповів, за якої умови ЗСУ можуть піти на Росію і Білорусь

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