'Москва ставить демократію на коліна': у Зеленського жорстко відреагували на анексію РФ

Михайло Подоляк нагадав про "ядерні" рогрози і тотальну мобілізацію в Росії.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував офіційну анексію РФ захоплених областей України.
Анексією окупованих територій України і погрозами ядерною зброєю Росія намагається поставити демократію на коліна, підкреслив в Twitter радник глави ОП Михайла Подоляка.
"Не хотіли ескалації? А ось вона. Анексією,"ядерними" погрозами і тотальною мобілізацією Росія говорить цивілізованому світу: "І що ви зі мною зробите?". Москва намагається поставити демократію на коліна. Продовжимо вести розмову про те, як не спровокувати і ні масштабувати війну?", - написав Подоляк.
Анексія захоплених територій України
Раніше Путін видав укази про нібито "визнання незалежності" окупованих російськими військами територій Херсонської та Запорізької областей.
У своїх указах Путін помилково послався "на волевиявлення народу", а також на нібито"принципи і норми міжнародного права".
Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.
Країни Великої сімки і Європейського Союзу заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію цих псевдореферендумів.
Президент США Джо Байден також пообіцяв ввести серйозні економічні санкції проти Росії у відповідь на проведення окупантами так званих "референдумів".
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не змириться з будь-якими спробами Росії захопити наші землі. Він зазначив, що проведені Росією псевдореферендуми є нікчемними і не змінюють реальності того, що територіальна цілісність України буде відновлена. За словами президента, реакція України на визнання Росією результатів цих "референдумів" буде дуже жорсткою.
Читайте ще:
- Шольц пообіцяв Зеленському: Німеччина не визнає фейкові "референдуми" і допоможе Україні зброєю
- "Хтось набрехав": результати "референдуму" РФ фальшиві-помилку помітив Уважний математик
- Фальшиві "референдуми" є новою спробою захоплення України-Блінкен