'Москва ставить демократію на коліна': у Зеленського жорстко відреагували на анексію РФ

В ОП відреагували на анексію областей України / УНІАН

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував офіційну анексію РФ захоплених областей України.

Анексією окупованих територій України і погрозами ядерною зброєю Росія намагається поставити демократію на коліна, підкреслив в Twitter радник глави ОП Михайла Подоляка.

"Не хотіли ескалації? А ось вона. Анексією,"ядерними" погрозами і тотальною мобілізацією Росія говорить цивілізованому світу: "І що ви зі мною зробите?". Москва намагається поставити демократію на коліна. Продовжимо вести розмову про те, як не спровокувати і ні масштабувати війну?", - написав Подоляк.

Анексія захоплених територій України

Раніше Путін видав укази про нібито "визнання незалежності" окупованих російськими військами територій Херсонської та Запорізької областей.

У своїх указах Путін помилково послався "на волевиявлення народу", а також на нібито"принципи і норми міжнародного права".

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Країни Великої сімки і Європейського Союзу заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію цих псевдореферендумів.

Президент США Джо Байден також пообіцяв ввести серйозні економічні санкції проти Росії у відповідь на проведення окупантами так званих "референдумів".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не змириться з будь-якими спробами Росії захопити наші землі. Він зазначив, що проведені Росією псевдореферендуми є нікчемними і не змінюють реальності того, що територіальна цілісність України буде відновлена. За словами президента, реакція України на визнання Росією результатів цих "референдумів" буде дуже жорсткою.

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