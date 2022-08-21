Путін вже в стані відходу, у Росії наростає загроза нещадного бунту – Соскін

Росія підходить до моменту, коли елітам легше просто прибрати Путіна - Соскін / Колаж УНІАН, Главред

Глава РФ Володимир Путін вже знаходиться в стані відходу. У Кремлі безліч веж, і навіть якщо так звані яструби об'єднаються, війна все одно буде закінчена. Росії загрожує колапс та ізоляція - всі галузі, крім газової та нафтової, припиняють працювати. Елітам набрид Путін, який загрожує всім вежам, і їм краще його просто "прибрати". У такій ситуації наростає загроза нещадного російського бунту. Про це заявив директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін.

У чаті на Главреді він розповів про те, що Путін вже в стані відходу. "Яструби" в Кремлі не зможуть продовжити війну навіть у разі свого об'єднання. Інші політичні фігури намагатимуться домовитися, оскільки російській державі, як і Білорусі, загрожує колапс. Всі галузі, крім газової і нафтової, знаходяться в кризі. Країна не зможе жити в умовах ізоляції.

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"Путін уже дуже старезний, уже перебуває в стані відходу. А в Кремлі дуже багато "веж". Навіть якщо три групи "яструбів" об'єднаються, бойові дії все одно будуть закінчені. Навіть якщо до влади в РФ прийде мілітарна група сирійських м'ясників, вони нічого не зможуть зробити. Шойгу навіть не переможе, Кадиров – теж. А інші фігури одразу будуть шукати можливість домовлятися. Тому що і в Росії, і в Білорусі гряде фінансово-економічний колапс. У них залишилося лише дві функціонуючі галузі – газова (але і видобуток, і експорт газу скорочуються), а також нафтова та нафтопереробна. Все інше йде в небуття. Але країна не може жити тільки за рахунок нафти і газу, перебуваючи в ізоляції зі зруйнованою банківсько-фінансовою системою, відключеною від SWIFT.", - вважає Соскін.

Також він стверджує, що політичним елітам Москви легше просто "прибрати" Путіна, оскільки він загрожує їм фізичним знищенням. Вони розуміють свій подальший крах у вигляді руйнування накопичених капіталів.

"Більше того, Росія підходить до моменту, коли Путіна краще просто прибрати. Самим прибрати. Тому що він стає реальною загрозою для всіх "веж" Кремля, хіба що за винятком Кадирова. Він реально загрожує їм фізичним знищенням. Він їм уже так набрид. Всі бачать вже, що на них чекає крах. Все, що вони накопичили, створили, все, чим жили, про що думали, над чим працювали – все це буде зруйновано", - сказав експерт.

За його словами, в таких умовах наростає ймовірність бунту.

"Тому загроза російського бунту – суворого, кривавого, безжального – зараз наростає", - додав Соскін.

Також він зазначив, що обстановка всередині Росії тільки погіршиться в тому випадку, якщо низка країн припинять видавати візи росіянам.

"Крім того, Зеленський висловив, а інші (Естонія, Латвія, Фінляндія і т.д.) підтримали ідею про те, щоб не видавати росіянам навіть туристичні візи. Якщо це зроблять, то котел просто вибухне, тому що нікуди буде виходити парі, а всередині жити стане неможливо", - підкреслив Олег Соскін.

Нагадаємо, раніше політичний експерт Соскін сказав, що Росія має намір зібрати війська на півдні України для наступу в напрямку Запоріжжя, Кривого Рогу та Миколаєва. Втім, згідно із прогнозом експерта, росіянам не вдасться досягти своїх цілей. На думку Соскіна, якщо Москва піде на захоплення міст, ЗСУ наступатимуть вже на російські території.

Політолог Соскін прогнозує серйозний бій ЗСУ з військами Росії на півдні. Як вважає аналітик, перед початком військової операції зі звільнення Криму, потрібно позбавити від російської окупації південні українські землі.

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