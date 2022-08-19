"Відразу заявлять про свою незалежність": Соскін розповів, як розпадатиметься Росія

Володимир Путін, Олег Соскін / скріншот

Росію чекає розпад після поразки у війні проти України. Автономні республіки РФ вже готові оголосити про свою незалежність.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін.

За його словами, війна триватиме ще років 15, але вже на російських територіях.

"Це буде розпад Російської Федерації. У складі РФ є 22 автономних республіки, тобто 22 протонаціональних держави. Татарстан, Удмуртія, Мордовія, Чувашія, Якутія, Тува, Башкортостан, Калмикія – це вже фактично нові національні держави, готові, з усіма атрибутами (прапором, мовою, структурою управління, освітою – все є). Тому, як тільки ослабне метрополія, тобто лопне Московія, вони відразу заявлять про свою незалежність. Вже був з'їзд народів Росії, де вони вже про це заявили, тобто там вже все готово для цього. Все зараз залежить від України", - пояснив Соскін.

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

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