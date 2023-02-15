Війна "за планом" і мобілізація: в ГУР розповіли, про що говоритиме Путін 21 лютого

Ядерна риторика - гра з вогнем, в Кремлі розуміють, що це вже не дасть жодного результату, сказав представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Виступ Путіна стане передумовою нової хвилі мобілізації - ГУР / Скріншот YouTube

Директор країни-агресора РФ Володимир Путін 21 лютого під час свого послання Федеральним зборам скаже, що війна Росії проти України нібито "йде за планом", а Москва, мовляв, "захищається від НАТО і Заходу". Виступ стане передумовою до нової хвилі мобілізації - росіянам стануть пояснювати, навіщо йти на війну за наказом Кремля. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Путін під час свого виступу 21 лютого (22-го має відбутися позачергове засідання Ради Федерації, - ред.) вибухне черговою порцією пропаганди, оскільки йому потрібно буде якось утримувати ситуацію у зв'язку з роком великої війни.

Крім того, як вважає представник військової розвідки, промова стане передумовою до нової хвилі мобілізації на війну з Україною.

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"Буде говорити, що операція йде за планом, що Росія воює не з Україною, а захищається від НАТО і Заходу. Також це буде предтеча нової хвилі мобілізації — росіянам будуть пояснювати, чому потрібно йти на забій", - пояснив Юсов.

Також він додав, що з боку Москви, як і раніше, можуть йти погрози застосування ядерної зброї, проте подібна риторика не призведе до яких-небудь результатів.

"У Кремлі розуміють, що це гра з вогнем. Думки про червону кнопку стануть крахом Росії. Погрожувати вони можуть, напідпитку Медведєв може написати декілька гнівних постів, але це нікого не злякає, стратегічно це нічого не змінить", - підкреслив Андрій Юсов.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Наступ Росії на Україну

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше розповіли про те, що агресор Росія не готова до широкомасштабного наступу до річниці великої війни 24 лютого. Згідно з даними військової розвідки, у загарбників немає таких ресурсів. Ворог спробує атакувати на Донбасі для досягнення тактичного просування.

Журналісти The New York Times опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що Москва має намір зібрати десятки тисяч солдатів, щоб спробувати організувати оточення Донбасу. При цьому війська РФ можуть відкрити другий фронт у Харківській та Сумській областях.

В Інституті вивчення війни вважають, що наступ окупаційної армії Росії на Донбасі ускладнюється через недостатній рівень підготовки підрозділів загарбників. Більшість кадрів - мобілізовані. У якості прикладу вони навели невдалий наступ ворога під Вугледаром, де бійці ЗСУ розбили 155-ту бригаду морської піхоти.

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Війна Росії проти України: