Росія може завдати удару в районах Сумської та Харківської областей, щоб відкрити другий фронт - NYT

Окупаційні війська Росії збирають десятки тисяч солдатів, щоб, можливо, спробувати оточити Сили оборони України на Донбасі, наступаючи з півночі і півдня регіону.
Щоб відволікти ЗСУ, окупанти можуть спробувати просунутися в Сумській і Харківській областях, і таким чином, відкрити другий фронт.
У матеріалі The New York Times йдеться про те, що, на думку військових аналітиків, країна-окупант РФ збирає десятки тисяч солдатів, щоб спробувати розвернутися з півночі (Кремінної) і з півдня (Вугледар) з метою оточення українських військ на Донбасі.
Плани окупантів щодо другого фронту
Крім того, зазначають журналісти, російські війська можуть спробувати відволікти ЗСУ та відкрити другий фронт. Удар зі спробою просування може бути завдано з території Росії в напрямку прикордонних Сумської та Харківської областей.
У такій ситуації Україна уважно стежить за пересуваннями загарбників поблизу прикордонних регіонів.
Загроза наступу Росії в Харківській області
Заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький наприкінці січня припустив, що окупанти РФ спробують піти в наступ в Харківській області.
На думку Скібіцького, загарбники можуть провести наступальні дії в Куп'янському районі, щоб повернути контроль над територіями на Луганщині.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що війска РФ можуть піти в атаку у Харківській області. За його словами, окупанти здатні вдарити на північному сході від Харкова. ЗСУ готові до таких сценаріїв і будуть відбивати атаки.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав, що російська армія посилюється на лінії фронту у Харківській області на Куп'янському напрямку. Загарбники постійно намагаються атакувати, проте зазнають втрат і відступають. Ворожий наступ на даному напрямку не виключено.
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