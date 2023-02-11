Росія може завдати удару в районах Сумської та Харківської областей, щоб відкрити другий фронт - NYT

Агресор Москва збирає десятки тисяч солдатів, щоб спробувати оточити ЗСУ на Донбасі, пишуть журналісти американського видання The New York Times.

Війська РФ хочуть оточити ЗСУ на Донбасі і відкрити другий фронт - NYT / Колаж 59 ОМПБр, Міноборони РФ

Окупаційні війська Росії збирають десятки тисяч солдатів, щоб, можливо, спробувати оточити Сили оборони України на Донбасі, наступаючи з півночі і півдня регіону.

Щоб відволікти ЗСУ, окупанти можуть спробувати просунутися в Сумській і Харківській областях, і таким чином, відкрити другий фронт.

У матеріалі The New York Times йдеться про те, що, на думку військових аналітиків, країна-окупант РФ збирає десятки тисяч солдатів, щоб спробувати розвернутися з півночі (Кремінної) і з півдня (Вугледар) з метою оточення українських військ на Донбасі.

Напрямки удару РФ на Донбасі / nytimes.com

Плани окупантів щодо другого фронту

Крім того, зазначають журналісти, російські війська можуть спробувати відволікти ЗСУ та відкрити другий фронт. Удар зі спробою просування може бути завдано з території Росії в напрямку прикордонних Сумської та Харківської областей.

Напрямки удару РФ Харківщина та Сумщина / nytimes.com

У такій ситуації Україна уважно стежить за пересуваннями загарбників поблизу прикордонних регіонів.

Загроза наступу Росії в Харківській області

Заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький наприкінці січня припустив, що окупанти РФ спробують піти в наступ в Харківській області.

На думку Скібіцького, загарбники можуть провести наступальні дії в Куп'янському районі, щоб повернути контроль над територіями на Луганщині.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що війска РФ можуть піти в атаку у Харківській області. За його словами, окупанти здатні вдарити на північному сході від Харкова. ЗСУ готові до таких сценаріїв і будуть відбивати атаки.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав, що російська армія посилюється на лінії фронту у Харківській області на Куп'янському напрямку. Загарбники постійно намагаються атакувати, проте зазнають втрат і відступають. Ворожий наступ на даному напрямку не виключено.

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Наступ Росії: