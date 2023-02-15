РФ готує наступ на Харківщині: у ЗСУ назвали ймовірний напрямок

ЗСУ відстежують всі дії противника і в разі атаки окупантів готові до відповіді.

РФ може атакувати на Харківщині / Міноборони РФ

Російські окупанти можуть знову піти в наступ на Харків і Куп'янськ, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

ЗСУ відстежують всі дії противника і в разі атаки окупантів готові до відповіді, підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна.

При цьому речник Східного угруповання військ ЗСУ уточнив, що російські окупанти намагаються атакувати в напрямку Куп'янська.

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"Але ситуація контрольована і вона схожа з Лиманським напрямком. Тобто їх дії там ми бачимо і ми їх купіруємо", - сказав він.

Представник ЗСУ пояснив, що українські захисники готові до можливого наступу РФ на Харківщині.

"Теоретично вони можуть здійснити такий удар на будь-якому напрямку. Важливіше те, що вони постійно у нас в полі зору. У нас дуже потужна розвідка. Харківська область готова, там є підрозділи, загартовані в боях, які зустрінуть ворога", — сказав Череватий і додав, що частини ЗСУ знаходяться в постійній бойовій готовності на харківському напрямку.

Загроза нового наступу РФ

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

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