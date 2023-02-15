"Весна і літо будуть вирішальними": Боррель розніс Європу і закликав якомога швидше дати танки ЗСУ

На Заході занадто багато часу витратили на обговорення того, чи давати танки Україні, водночас агресор Росія готувала наступ, сказав Жозеп Боррель.

Країни Європи повинні дати Україні танки, які без користі припадають пилом на складах - Боррель / Колаж bundeswehr.de, скріншот YouTube

Країна Євросоюзу повинні без зволікання передати Україні сучасні та ефективні танки, які припадають пилом на складах без діла. Поки Європа вела дискусії щодо того, чи давати Києву бойові машини, агресор Росія готувалася до наступу. Весна і літо будуть вирішальними у війні. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Під час свого виступу в Європарламенті він розповів про те, що звернувся до країн, у яких є передові танки, і закликав їх якомога швидше передати бойові машини Україні.

Згідно з його прогнозом, навесні-влітку на війні Москви проти Києва відбуватимуться вирішальні події.

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"Я звернувся з посланням до всіх європейських країн, у яких є сучасні та ефективні танки, які припадають пилом на складах і не приносять жодної користі. Передайте їх Україні якомога швидше. Тому що навесні і влітку ми зіткнемося з вирішальними подіями", - різко зазначив Боррель.

Дипломат піддав критиці Європу, яка, за його словами, занадто багато часу витратила на дискусію щодо того, чи давати Києву танки, водночас Росія готувала новий наступ.

"Час має вирішальне значення і вимірюється людськими життями", - підкреслив Боррель.

Танки Заходу для України

Президент Володимир Зеленський 14 лютого, коментуючи засідання Контактної групи допомоги Україні в рамках Рамштайна, сказав, що країни-партнери ухвалили низку сильних рішень на підтримку держави. Україна отримає системи протиповітряної оборони, танки, артилерію та боєприпаси.

Глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками Раммштайн-9 зазначив, що вісім держав передадуть Україні танки. Йшлося про США, Францію, Німеччину, Польщу, Португалію, Норвегію, Чехію та Нідерланди.

Журналісти німецького видання Welt повідомили, що в урядах Данії та Нідерландів заявили про відмову поставити Україні танки Leopard 2. Рішення вони нібито ухвалили "в тісній координації між Нідерландами і Німеччиною". В якості компенсації Данія і Нідерланди повинні взяти на себе частину витрат на ремонт 100 танків Leopard 1.

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Наступ Росії: