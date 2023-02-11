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До річниці нападу Путіна 24 лютого Росія не зможе піти в наступ на Україну - ГУР

11 лютого 2023, 12:19
Росія використала вже понад 80% високоточних ракет, але продовжить ракетний терор проти мирного населення в Україні, сказав Андрій Черняк.
ЗСУ, війська РФ
Окупанти Росії наступатимуть на Донбасі, щоб спробувати досягти тактичних успіхів - ГУР / Колаж Міноборони РФ, 36-та ОМБП

У країни-агресора Росії немає ресурсів, щоб піти в широкомасштабний наступ на Україну до 24 лютого. Окупанти найближчими тижнями будуть атакувати на сході і намагатися досягти хоча б якихось тактичних успіхів. Росіяни витратили вже 80% запасів високоточних ракет, але продовжуватимуть ракетний терор мирного населення. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

Як повідомляє пресслужба ГУР, він розповів про те, що у Москви немає ресурсів для реалізації сценарію нового широкомасштабного наступу на Україну до 24 лютого – річниці нападу.

"У той час як поширюється інформація про запланований на 24 лютого широкомасштабний наступ Росії, українська військова розвідка повідомляє, що Росія вже почала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває і сьогодні", - сказав Черняк.

За його словами, найближчими тижнями російська армія збирається атакувати на сході України і намагатиметься знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. Але навіть там окупанти РФ спробують досягти лише тактичних успіхів.

"За нашою інформацією, у російського командування немає достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б будь-якого тактичного успіху на сході України", - пояснив ситуацію представник ГУР.

Також він додав, що у Росії дефіцит високоточної зброї – загарбники використали вже понад 80% таких ракет. Однак окупанти не припинятимуть ракетний терор мирного населення.

"Росія стикається з нестачею високоточної зброї, і, незважаючи на це, вона продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні. Росіяни вже використали понад 80 відсотків високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але це поки їм не вдається", - підкреслив Андрій Черняк.

Наступ Росії на Україну

Міністр оборони Олексій Резніков раніше пояснив, що агресор Росія в рамках свого нового наступу на Україну буде застосувати вже іншу тактику. Ворожі війська влаштують так званий повзучий наступ і мають намір атакувати на сході та півдні. Як вважає Резніков, захоплювати всю Україну вони вже не будуть.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що війська Росії збираються реалізувати сценарій наступальних дій на деяких напрямках. Він нагадав, що директор країни-окупанта Путін поставив своїм військам завдання захопити весь Донбас.

Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що глава Кремля Володимир Путін використовує зиму для посилення своїх військ. Згідно з його прогнозом, війська РФ можуть піти в новий наступ на Україну навесні. Також він прогнозує посилення бойових дій після поліпшення погодних умов.

Дивіться відео Главред - наступ Росії вже почався

Війна Росії проти України:

війська Росії ГУР Міноборони України війна Росії та України
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