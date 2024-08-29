УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Війна не за сценарієм Путіна": в ОП натякнули на продовження Курської операції

Олексій Тесля
29 серпня 2024, 22:50
112
Операції на території РФ можуть бути не тільки сухопутні, підкреслив Михайло Подоляк.
'Війна не за сценарієм Путіна': в ОП натякнули на продовження Курської операції
В ОП прокоментували операцію ЗСУ в Курській області / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

Бойові дії, які почалися в Курській області, будуть поширюватися в інших регіонах РФ, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це все буде інакше впливати, ніж, наприклад, коли ти сидиш на території Курської, Брянської або Бєлгородської областей і абсолютно точно не очікуєш бойових дій. Дивишся по телевізору, як вбивають і знищують людей у Сумській, Харківській або Донецькій, Луганській областях. Це зовсім інше. Але для цього потрібен певний час, щоб вони усвідомлювали, що війна йде не за сценарієм Путіна", - наголосив він у коментарі Каналу 24.

Представник ОП також зауважив, що операції на території РФ можуть бути не тільки сухопутні.

відео дня

"Курська операція показує, що немає ніяких "червоних ліній"; що війна може бути на території Росії. Можна проводити сухопутні операції на прикордонній території, але також можна наносити системні масовані далекобійні удари на глибину 500-700 кілометрів, використовуючи дрони і ракети різного калібру", - каже він.

За словами співрозмовника, необхідно збільшити кількість інструментів, які можуть завдавати істотної шкоди на різні відстані в глибині Росії, а також зняти обмеження Заходу на удари вглиб РФ.

"Одна справа - Курська область, а інша - Курська область, до якої приєднуються масовані удари вглиб Росії. Там живуть люди, немає різниці - Рязанська, або Орловська, або Липецька, або та ж Московська області", - не виключив він.

Радник глави ОП каже, що Курська область показує, що якщо Україна паритетно збільшить кількість необхідного ресурсу і суттєво масштабує війну на російській території, це буде значно впливати на соціальні настрої в Росії.

"Це будуть панічні, антипутінські настрої. Це буде призводити до концепції класичного російського бунту", - додав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Україна вже частково досягла трьох цілей у Курській області. Про це пише видання The Wall Street Journal. У матеріалі зазначено, що Київ тримав у таємниці від Заходу деталі щодо операції. Наразі в Пентагоні не мають уявлень про подальші дії українців на Курщині.

Нагадаємо, Україна Курською операцією здатна змінити хід війни. Про це йдеться в повідомленні CNN. Армія довела, що заслуговує на швидшу військову підтримку від Заходу.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

"Війна не за сценарієм Путіна": в ОП натякнули на продовження Курської операції

"Війна не за сценарієм Путіна": в ОП натякнули на продовження Курської операції

22:50 Україна
Катастрофа F-16 ЗСУ: західні ЗМІ дізналися про версію з "дружнім вогнем"

Катастрофа F-16 ЗСУ: західні ЗМІ дізналися про версію з "дружнім вогнем"

22:03 Україна
Литимуть дощі, але не скрізь: якою поде погода 30 серпня

Литимуть дощі, але не скрізь: якою поде погода 30 серпня

19:34 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росіяни рвуть і метають: брати Меладзе вперше показали свою громадянську позицію 53389

Росіяни рвуть і метають: брати Меладзе вперше показали свою громадянську позицію

На Сонці нові спалахи: Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря 27448

На Сонці нові спалахи: Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря

Говорити не може, їсть через шприц : що відбувається в житті путіністки Олени Воробей 5325

"Говорити не може, їсть через шприц": що відбувається в житті путіністки Олени Воробей

Вийде ідеально насичений смак: відомий кухар розкрив секрет, як квасити капусту 3967

Вийде ідеально насичений смак: відомий кухар розкрив секрет, як квасити капусту

Останні новини

00:08

Доторкнувся до легенди: Потап засвітився в компанії світових знаменитостей

29 серпня, четвер
23:31

Жодних перемовин не може бути: опозиціонер РФ заявив про війну в Україні

23:27

Дьомін уперше розкрив правду про роман із Мішиною: "Чому зникла раптово?"

22:50

"Війна не за сценарієм Путіна": в ОП натякнули на продовження Курської операції

22:48

Угорщина догралась: через політику Орбана в ЄС можливий бойкот

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:42

Кремль може відвернутись від Курської області в обмін на війну в Україні

22:06

Новий член сім'ї: Дзідзьо здивував шанувальників поповненням

22:05

Командувачі НАТО таємно зустрілись у Дрездені: українці також були присутні

22:04

"Покласти край війні": Україна має використовувати F-16, де це потрібно - Павел

Реклама
22:03

Катастрофа F-16 ЗСУ: західні ЗМІ дізналися про версію з "дружнім вогнем"

21:20

Катастрофа для Путіна: в МЗС Швеції зробили гучну заяву про "Курську операцію"

21:12

Путіну світить арешт за ордером МКС: у Кремлі анонсували несподіваний візит

20:51

Як позбутися слимаків: топ-5 креативних рішень для садівників

20:10

Путін може просити про мир: британський аналітик назвав умову

20:08

Урожаю можна й не побачити: рослини, які не можна садити біля малини

19:34

Литимуть дощі, але не скрізь: якою поде погода 30 серпня

19:27

"Смартгодинник" для садів і виноградників: вчені розробили знахідку для врожаю

19:25

Аварія F-16 ЗСУ: у CNN дізналися ім'я загиблого українського пілота

19:13

У Німеччині звинуватили Путіна у підготовці нової "холодної війни" проти України

19:10

Ракета-дрон "Паляниця" нищить ворогівПогляд

Реклама
18:32

Ціною всього 300 доларів: експерти перерахували найкращі бюджетні смартфони

18:31

"Ми не воюємо з РФ": Рим не дозволяє ЗСУ бити італійською зброєю по Росії

18:30

Світла буде більше: графік вимкнення електроенергії на 30 серпня

18:10

Зірка "Слуги народу" розповів про знущання в поліції: "Били мене"

18:06

Дуже жорсткі бої: Сирський назвав "найгарячіші" точки фронту на сході

18:06

В Україні розбився F-16: що відомо про катастрофу - WSJ

17:57

"Авіація РФ під загрозою знищення": експерт розкрив переваги ракети-дрона "Паляниця"

17:49

Оригінальніше і дешевше, ніж квіти: що подарувати вчителю на 1 вересня

17:39

Володарка найширшого язика в світі: як виглядає жінка-рекордсменка

17:28

Лише люди з високим IQ знайдуть жирафу за 7 секунд: непроста загадка для кмітливців

17:12

Шоу, де гумор та імпровізація вирішують все: на ТЕТ прем’єра нового проєкту "Батли"Відео

17:05

Загроза для міст-стотисячників: у ЗСУ назвали нові цілі РФ після Покровська

17:02

Попри позицію США: в ЄС заявили про допомогу Україні коштом доходів від росактивів

16:52

Потрібен інший підхід: військовий розповів, як можна перемогти Росію

16:48

В США чоловік отримав штраф за надування мильних бульбашок: в чому причина

16:36

"Завдання реалізовуються": Зеленський терміново скликав на нараду військових

16:26

Чого дуже сильно бояться миші - хитрощі, які реально допомагають

16:16

ЗСУ можуть використовувати F-16 для ударів по РФ: гучна заява ЗС Нідерландів

16:14

Подоляк назвав три причини, чому переговори із РФ зараз неможливі: коли це може статись

16:12

Світло раптово почало пропадати: у багатьох областях ввели аварійні графіки

Реклама
16:10

Сергій Притула готується до нового весілля - що сталося між ним та дружиною

16:08

Повзуча окупація: відомо, що може стабілізувати фронт біля Покровська

15:51

Вдягається в лахміття, харчується на смітнику: хто найдивніший мільйонер в світі

15:38

В Уряді підтвердили впровадження економічного бронювання: критерії та дата

15:31

Оцінку діям Кудрицького із захисту підстанцій мають дати правоохоронці - Корольчук

15:19

Прорив у можливостях: що відомо про нову балістику для ЗСУ - The War Zone

14:42

Як зробити скріншот екрана на ноутбуці: три прості, але дієві порадиВідео

14:36

Жахливі наслідки обстрілу: в Україні порушено роботу 4-х енергоблоків АЕС - МАГАТЕ

14:14

"Бої дуже важкі": в DeepState оцінили загрозу оточення Торецька

13:58

Церковне свято 30 серпня: що заборонено робити у день трьох святих

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти