'Війна не за сценарієм Путіна': в ОП натякнули на продовження Курської операції

Операції на території РФ можуть бути не тільки сухопутні, підкреслив Михайло Подоляк.

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В ОП прокоментували операцію ЗСУ в Курській області / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

Бойові дії, які почалися в Курській області, будуть поширюватися в інших регіонах РФ, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це все буде інакше впливати, ніж, наприклад, коли ти сидиш на території Курської, Брянської або Бєлгородської областей і абсолютно точно не очікуєш бойових дій. Дивишся по телевізору, як вбивають і знищують людей у Сумській, Харківській або Донецькій, Луганській областях. Це зовсім інше. Але для цього потрібен певний час, щоб вони усвідомлювали, що війна йде не за сценарієм Путіна", - наголосив він у коментарі Каналу 24.

Представник ОП також зауважив, що операції на території РФ можуть бути не тільки сухопутні.

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"Курська операція показує, що немає ніяких "червоних ліній"; що війна може бути на території Росії. Можна проводити сухопутні операції на прикордонній території, але також можна наносити системні масовані далекобійні удари на глибину 500-700 кілометрів, використовуючи дрони і ракети різного калібру", - каже він.

За словами співрозмовника, необхідно збільшити кількість інструментів, які можуть завдавати істотної шкоди на різні відстані в глибині Росії, а також зняти обмеження Заходу на удари вглиб РФ.

"Одна справа - Курська область, а інша - Курська область, до якої приєднуються масовані удари вглиб Росії. Там живуть люди, немає різниці - Рязанська, або Орловська, або Липецька, або та ж Московська області", - не виключив він.

Радник глави ОП каже, що Курська область показує, що якщо Україна паритетно збільшить кількість необхідного ресурсу і суттєво масштабує війну на російській території, це буде значно впливати на соціальні настрої в Росії.

"Це будуть панічні, антипутінські настрої. Це буде призводити до концепції класичного російського бунту", - додав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Україна вже частково досягла трьох цілей у Курській області. Про це пише видання The Wall Street Journal. У матеріалі зазначено, що Київ тримав у таємниці від Заходу деталі щодо операції. Наразі в Пентагоні не мають уявлень про подальші дії українців на Курщині.

Нагадаємо, Україна Курською операцією здатна змінити хід війни. Про це йдеться в повідомленні CNN. Армія довела, що заслуговує на швидшу військову підтримку від Заходу.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

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