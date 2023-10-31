Війна Ізраїлю з ХАМАС і наслідки для України: генерал СБУ дав оцінку ситуації

Війна Ізраїлю проти терористів ХАМАС створила більше переваг для України, ніж недоліків. Прецедент показав, що в Києві мали рацію, коли говорили, що незахідний мир може розпалювати конфлікти в інших регіонах. І США усвідомили таку ситуацію. Про це заявив колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.
Під час чату на Главреді він сказав про те, що війна Ізраїлю з бойовиками ХАМАС створила більше переваг для України, ніж недоліків. Стало зрозуміло - незахідний світ здатен розпалювати конфлікти в інших регіонах.
"Перш за все я переконаний, що війна в Ізраїлі створила для України більше переваг, ніж недоліків. Ми стали свідками того, про що говорила Україна: наша країна – не остання, і в світі ще є точки, де умовний "антизахід" хоче запалити війну, зокрема, Тайвань і Південна Корея. Саме там "Вісь зла" спробує щось вичудити, щоб Захід був розпорошений на багато конфліктів", - сказав Ягун.
За його словами, у США вже усвідомили деструктив, який йде від країн, що протиставляють себе західному світу.
"Конфлікт в Ізраїлі показав, що тенденція може зберігатися і розширюватися. І США це дуже добре зрозуміли. Навіть зараз, коли вони намагаються допомогти Україні, включають нас в один пакет з Ізраїлем і Тайванем", - уточнив експерт.
Також колишній заступник голови СБУ додав, що тепер світ зіштовхнеться з наслідками часткового зняття санкцій з Ірану.
"Крім того, 18 жовтня з Ірану були зняті санкції з купівлі та продажу озброєння, які зберігалися 20 років. Це величезний крок у нікуди. Відновити ці санкції на тому рівні, на якому вони існували, ми не зможемо, тому що Китай і Росія будуть категорично проти. Тепер у Ірану розв'язані руки", - підкреслив Віктор Ягун.
Дивіться чат з Віктором Ягуном на Главреді:
Росія і напад ХАМАС на Ізраїль
Країна-окупант Росія використовує напад ХАМАС на Ізраїль для дискредитації України, заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони. У військовій розвідці вважають, що російське ГРУ передало бойовикам західну зброю, яку війська РФ захопили у боях із ЗСУ. Завдання такого кроку - провокація звинувачення Києва в нібито передачі зброї бойовикам.
У ГУР знайшли слід Росії в нападі на Ізраїль - зокрема, начальник військової розвідки Кирило Буданов зазначив, що бойовики ХАМАС у війні проти Ізраїлю застосовують метод із російсько-української війни, який передбачає скидання вибухівки із FPV-дронів на бронетехніку противника. Цілком ймовірно, їх навчали росіяни.
26 жовтня терористи ХАМАС прибули до Москви і зустрілися з делегацією Міністерства закордонних справ Росії. Бойовики назвали РФ "дружньою країною". У Путіна сказали, що Кремль нібито не вступав у діалог із ХАМАС.
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