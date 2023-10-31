Війна Ізраїлю з ХАМАС і наслідки для України: генерал СБУ дав оцінку ситуації

"Вісь зла" намагається вдаватися до певних дій, щоб розпорошити Захід на багато конфліктів, вважає колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

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Умовний "антизахід" здатен розпалювати конфлікти і в інших регіонах - Ягун / Колаж: Главред, фото: Facebook в. Ягун, Главред

Війна Ізраїлю проти терористів ХАМАС створила більше переваг для України, ніж недоліків. Прецедент показав, що в Києві мали рацію, коли говорили, що незахідний мир може розпалювати конфлікти в інших регіонах. І США усвідомили таку ситуацію. Про це заявив колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Під час чату на Главреді він сказав про те, що війна Ізраїлю з бойовиками ХАМАС створила більше переваг для України, ніж недоліків. Стало зрозуміло - незахідний світ здатен розпалювати конфлікти в інших регіонах.

"Перш за все я переконаний, що війна в Ізраїлі створила для України більше переваг, ніж недоліків. Ми стали свідками того, про що говорила Україна: наша країна – не остання, і в світі ще є точки, де умовний "антизахід" хоче запалити війну, зокрема, Тайвань і Південна Корея. Саме там "Вісь зла" спробує щось вичудити, щоб Захід був розпорошений на багато конфліктів", - сказав Ягун.

За його словами, у США вже усвідомили деструктив, який йде від країн, що протиставляють себе західному світу.

"Конфлікт в Ізраїлі показав, що тенденція може зберігатися і розширюватися. І США це дуже добре зрозуміли. Навіть зараз, коли вони намагаються допомогти Україні, включають нас в один пакет з Ізраїлем і Тайванем", - уточнив експерт.

Також колишній заступник голови СБУ додав, що тепер світ зіштовхнеться з наслідками часткового зняття санкцій з Ірану.

"Крім того, 18 жовтня з Ірану були зняті санкції з купівлі та продажу озброєння, які зберігалися 20 років. Це величезний крок у нікуди. Відновити ці санкції на тому рівні, на якому вони існували, ми не зможемо, тому що Китай і Росія будуть категорично проти. Тепер у Ірану розв'язані руки", - підкреслив Віктор Ягун.

Дивіться чат з Віктором Ягуном на Главреді:

Росія і напад ХАМАС на Ізраїль

Країна-окупант Росія використовує напад ХАМАС на Ізраїль для дискредитації України, заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони. У військовій розвідці вважають, що російське ГРУ передало бойовикам західну зброю, яку війська РФ захопили у боях із ЗСУ. Завдання такого кроку - провокація звинувачення Києва в нібито передачі зброї бойовикам.

У ГУР знайшли слід Росії в нападі на Ізраїль - зокрема, начальник військової розвідки Кирило Буданов зазначив, що бойовики ХАМАС у війні проти Ізраїлю застосовують метод із російсько-української війни, який передбачає скидання вибухівки із FPV-дронів на бронетехніку противника. Цілком ймовірно, їх навчали росіяни.

26 жовтня терористи ХАМАС прибули до Москви і зустрілися з делегацією Міністерства закордонних справ Росії. Бойовики назвали РФ "дружньою країною". У Путіна сказали, що Кремль нібито не вступав у діалог із ХАМАС.

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