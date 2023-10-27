У Путіна йокнули через контакти з ХАМАС і зробили дивну заяву

Спікер кремлівської директорської Дмитро Пєсков заявив, що країна-окупант Росія має намір вести перемовин як з Ізраїлем, так і "з усіма сторонами".

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У Путіна "відкинули" перемовинии Кремля з ХАМАС / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Главред

Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у адміністрації директора Росії Володимира Путіна нібито не було "офіційних контактів" із терористами ХАМАС, які раніше прибули до Москви і провели перемовини з росіянами на вищому дипломатичному рівні. При цьому Москва "зібралася" бути "в діалозі" як з Ізраїлем, так і з бойовиками.

Як повідомили пропагандисти ТАСС, рупор Путіна під час свого брифінгу в п'ятницю, 27 жовтня, сказав, що Москва "зібралася" вести перемовини "з усіма сторонами палестино-ізраїльського конфлікту.

"Ми вважаємо за необхідне продовжувати наші контакти з усіма сторонами і, звичайно ж, будемо продовжувати наш діалог з Ізраїлем", - уточнив Пєсков.

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Також він "відкинув" спілкування Кремля з представниками терористів ХАМАС в ситуації, коли з бойовиками провів перемовини МЗС.

"В даному випадку жоодної кремлівської програми немає у цих представників, ніяких контактів з Кремлем немає", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Терористи ХАМАС приїхали до Москви

Делегація представників бойовиків ХАМАС 26 жовтня прибула до Москви. Делегатів терористів очолив учасник полібюро організації Абу Марзук. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова сказала, що Москва буде надавати всю інформацію про контакти із "представниками палестинського руху".

Примітно, що один з учасників зустрічі з боку ХАМАС Абу Хамід назвав своїх російських співрозмовників друзями, а саму Росію – "дружньою країною".

Крім того, пропагандисти з посиланням на заяву бойовиків ХАМАС повідомляли, що представники терористів у Москві зустрілися із заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Богдановим. Вони обговорювали війну ХАМАС проти Ізраїлю.

Терористи схвально висловилися про позицію Путіна щодо ситуації в Ізраїлі і "цінують дипломатичні зусилля Москви".

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