Вихід ЗСУ на кордони 1991 року і розвал Росії: генерал СБУ Ягун зробив прогноз

Україна може зіткнутися з ситуацією, коли прикордонні області будуть постійно під загрозою обстрілів з боку агресора Росії, вважає Віктор Ягун.

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Безпека України залежить від того, чи відбудеться розпад Росії - Ягун / Главред

Росія може піти шляхом СРСР і припинити існування в якості єдиної держави. Якщо такий сценарій не буде реалізований, навіть вихід ЗСУ на кордони 1991 року не забезпечить безпеку Україні. Прифронтовим регіонам у такому разі загрожуватимуть постійні обстріли з боку російських окупантів. Про це заявив колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

У чаті на Главреді у відповідь на запитання читача про те, чи закінчиться війна після звільнення армією України всіх своїх територій, він сказав, що все залежить від того, чи залишиться Росія цілісною державою.

Цілком ймовірно, що вона розпадеться, як СРСР.

"Це залежить від того, чи залишиться Росія Росією, чи буде вона як держава існувати у тому вигляді, що і зараз. Я дуже сумніваюся в цьому, оскільки є тенденція до того, що Росія повторить долю Радянського Союзу – розвалиться. Це досить ймовірний сценарій", - зазначив Ягун.

За його словами, якщо РФ все ж збережеться як єдина держава, Чернігівській, Сумській та Харківській областя можуть загрожувати постійні обстріли з російської території навіть після звільнення всіх українських земель у межах 1991 року.

"Якщо Росія збережеться в її нинішньому вигляді, ми будемо мати те, що є зараз на кордонах Чернігівської, Сумської та Харківської областей – постійні обстріли нашої території. Тобто вийти на кордони 1991 року ми зможемо, а далі рухатися – ні. І тоді ситуація дійсно буде такою ж, як в Ізраїлі", - підкреслив Віктор Ягун.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун зробив прогноз про ймовірний розпад Росії:

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