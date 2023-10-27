УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вихід ЗСУ на кордони 1991 року і розвал Росії: генерал СБУ Ягун зробив прогноз

Андрій Ганчук
27 жовтня 2023, 17:14
Україна може зіткнутися з ситуацією, коли прикордонні області будуть постійно під загрозою обстрілів з боку агресора Росії, вважає Віктор Ягун.
Віктор Ягун
Безпека України залежить від того, чи відбудеться розпад Росії - Ягун / Главред

Росія може піти шляхом СРСР і припинити існування в якості єдиної держави. Якщо такий сценарій не буде реалізований, навіть вихід ЗСУ на кордони 1991 року не забезпечить безпеку Україні. Прифронтовим регіонам у такому разі загрожуватимуть постійні обстріли з боку російських окупантів. Про це заявив колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

У чаті на Главреді у відповідь на запитання читача про те, чи закінчиться війна після звільнення армією України всіх своїх територій, він сказав, що все залежить від того, чи залишиться Росія цілісною державою.

Цілком ймовірно, що вона розпадеться, як СРСР.

"Це залежить від того, чи залишиться Росія Росією, чи буде вона як держава існувати у тому вигляді, що і зараз. Я дуже сумніваюся в цьому, оскільки є тенденція до того, що Росія повторить долю Радянського Союзу – розвалиться. Це досить ймовірний сценарій", - зазначив Ягун.

За його словами, якщо РФ все ж збережеться як єдина держава, Чернігівській, Сумській та Харківській областя можуть загрожувати постійні обстріли з російської території навіть після звільнення всіх українських земель у межах 1991 року.

"Якщо Росія збережеться в її нинішньому вигляді, ми будемо мати те, що є зараз на кордонах Чернігівської, Сумської та Харківської областей – постійні обстріли нашої території. Тобто вийти на кордони 1991 року ми зможемо, а далі рухатися – ні. І тоді ситуація дійсно буде такою ж, як в Ізраїлі", - підкреслив Віктор Ягун.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун зробив прогноз про ймовірний розпад Росії:

Війна Росії проти України

Росія не витримає довгої війни, Україні повинні дати здобути перемогу, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За словами чиновника, можливостей РФ, Ірану і КНДР не вистачить, щоб вони були загрозою розвиненим країнам.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, скільки ще Росія зможе вести війну. На думку глави ГУР, росіяни зможуть воювати максимум до 2026 року. Не можна допускати сценарію замороженої війни.

Військовий експерт Олег Жданов назвав сценарій завершення війни з Росією в найкоротші терміни. Для цього Україні потрібні далекобійні ракети і авіація. З таким озброєнням ЗСУ могли б повторити для військ РФ перші тижні після 24 лютого 2022 року.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Віктор Ягун війна Росії та України розпад Росії
Реклама

Головне за день

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази

22:06 Світ
"В Україні оголосять повну мобілізацію": майор назвав терміни закінчення війни

"В Україні оголосять повну мобілізацію": майор назвав терміни закінчення війни

21:53 Україна
Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

21:05 Політика
Всі головні новини

Останні новини

23:16

Оптична ілюзія з родзинкою: лише геній може знайти бегемота в парку за 15 секунд

23:16

Вріже майже 8-бальний шторм: Україну накрила затяжна буря

22:32

Гороскоп на листопад 2023 для Близнюків: переговори, медовий місяць, завершенняВідео

22:06

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази

21:55

Операція ГУР у Донецьку: українська розвідка розповіла про зрив цинічного плану РФ

Фесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - РосіяФесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - Росія
21:53

"В Україні оголосять повну мобілізацію": майор назвав терміни закінчення війниВідео

21:05

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

21:02

Замах на Царьова - спецоперація Служби безпеки України - ЗМІ

20:42

Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили їхні плани

Реклама
20:32

Мало не помер: стало відомо, як служить Козловський

19:55

В ГУР відреагували на можливу смерть Путіна і розповіли, що насправді діється в Кремлі

19:47

Скандальний Орбан не хотів танцювати під дудку Путіна: ЗМІ дізналися деталі

19:30

Злива, потоп і вітер 30м/с: в Україну йде справжній Армагеддон

19:10

Два сценарії, які будуть відбуватися після смерті ПутінаПогляд

19:03

Хитра головоломка для найуважніших: треба за 13 секунд знайти павука

18:47

На спробах воювати з Заходом Путін може "зламати собі шию" – Фесенко

18:31

Нізащо не здогадаєтесь: що означає слово "шинквас" в українській мові

18:11

У чому плюси пити воду з лимоном: експерт розкрив таємницю диво-напою

18:08

Підрив судна ЧФ у Севастополі: у Силах оборони натякнули на карму для окупантів

18:02

Захід не готовий виграти у Путіна війну - Фесенко

Реклама
18:01

Довгий і важкий наступ: у ЦАХАЛ розкрили плани щодо операції в Секторі Гази

17:59

День ангела в листопаді 2023: як назвати дитину, яка народилася цього місяця

17:35

Що їсти, щоб не мерзнути: ТОП-продуктів, які допоможуть тілу зігрітися

17:14

Вихід ЗСУ на кордони 1991 року і розвал Росії: генерал СБУ Ягун зробив прогнозВідео

17:13

Війна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – ГетьманЕксклюзив

17:12

Чому корисно їсти гостру їжу: 4 причини, про які ви не зналиВідео

17:08

Як правильно сушити одяг, щоб в будинку не з'явилась цвіль

16:54

Справа під ковпаком ФСБ: спливли несподівані деталі замаху на Царьова в Криму

16:53

З фронту на сцену: боєць 3-ї штурмової Віктор Розовий повернувся в "Лігу Сміху. Волонтерський десант 2"

16:51

"Задум буде реалізований": у ЗСУ анонсували повне знищення Кримського мосту

16:48

Дівчина показала лайфхак, як відмити жирні пластикові контейнери без всяких зусиль за 2 хвилини

16:20

Данілов - про ядерні тренування РФ: одна ракета шльопнулася, друга не розкрилася

16:12

Як в будинку зберегти тепло: 3 слушних поради для холодних днів

16:11

"Україна не переможе": Орбан видав зухвалу заяву, а прем'єр Люксембургу його осадив

16:00

"Ніжна, красива жінка": Потап несподівано захопився молодою співачкоюВідео

15:40

Окупант-"рекордсмен" пролетів 37 метрів після підриву БТР, на якому він їхав

15:16

У Путіна йокнули через контакти з ХАМАС і зробили дивну заяву

15:01

Більше не потрібно терпіти: як позбутися мігрені лише за 10 хвилин надійним способом

14:59

"Смерті Путіна недостатньо": у РНБО розповіли, які зміни відбудуться в Росії

14:52

Що зробити 28 жовтня, щоб всі хвороби відступили: старі прикмети дня

Реклама
14:45

Десантники ЗСУ націлилися на звільнення великого міста і назвали напрямок

14:41

У разі Третьої світової війни усім буде хана, але зараз не та ситуація – Фесенко

14:40

Як правильно прати в пральній машині: дівчина показала три секрета

14:34

Таксист не говорив українською і вигнав пасажирок: Арестович дасть йому грошей

14:22

Оборонний конфлікт майже вичерпано: Держаудитслужба та бізнес домовилися про співпрацю – експерт

14:19

Пацієнт пластичного хірурга: у Росії показали зміненого співака Малініна

14:16

Росіяни зігнали в Донецьку область додаткові загони силовиків - ЦНС

14:14

Посівний календар на листопад 2023: що обов'язково потрібно зробити на городі перед початком зими

13:55

Вітер зноситиме дерева: українців попередили про штормову погоду на вихідні

13:54

Дочка Касселя і Белуччі оголосила про нові стосунки спекотними фото

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти