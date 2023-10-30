'Втікають, як щурі': Ягун розповів, хто із оточення Путіна може його підставити

Коли починає відчуватися провал авторитарного лідера такого рівня, як Путін, всі втікають, як щурі, зазначив Віктор Ягун.

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Ягун розповів про оточення Путіна / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео

На сайті Главред відбувся чат із генерал-майором запасу, колишнім заступником голови СБУ, експертом із питань національної безпеки Віктором Ягуном. Він розповів, хто із оточення Путіна може його підставити, а хто точно буде відданим і лишатиметься з диктатором до кінця.

"Єдиною людиною з оточення Путіна, яка буде з ним до кінця, буде Золотов, цей безмозкий істукан, колишній ад’ютант Путіна, а зараз голова Росгвардії. Я навіть не знаю, чи піде Росгвардія за ним, глибоко сумніваюся", - зазначив експерт.

Ягун додав, що завжди, коли починає відчуватися провал авторитарного лідера такого рівня, як Путін, всі втікають, як щурі, в різні сторони та починають розказувати, як вони страждали під авторитарною п’ятою.

"Тому я не вірю в те, що хтось стоятиме з автоматом біля дверей бункера і відбиватиметься від, грубо кажучи, українського десанту", - підсумував він.

Дивіться відео чату на Главреді з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Нагадаємо, що у Мережі поширюють чергову версію смерті Путіна. У Telegram-каналах поширюють інформацію про те, що цього разу диктатор нібито "помер" внаслідок зупинки серця і в Росії "починається переворот".

У РНБО розповіли, які зміни відбудуться в Росії. Якщо хтось вважає, що зі смертю Путіна все закінчиться, Україна так не вважає. У РНБО повідомили, що територія, яка є сучасною Росією, просочена нелюдяністю.

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