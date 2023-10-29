Вихід на кордони 1991 року та ЗСУ в Росії: Гетьман назвав сценарій перемоги України

Агресор Росія повинна підписати не мирний договір, а капітуляцію з компенсаціями і демілітаризованою зоною на своїй території, вважає Олексій Гетьман.

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Україні потрібно заходити на територію Росії, але не вглиб, і тільки для вирішення локальних завдань - Гетьман / Колаж: Главред, фото: скріншот Главред, 22-га ОМБр

Україна повинна вийти на кордони 1991 року і підписати з Москвою угоду, яка включатиме капітуляцію Росії з демілітаризованою зоною вглиб російської території на 200-500 кілометрів. ЗСУ можуть зайти до РФ, щоб вирішити локальні завдання, такі як оточення російського угруповання, проте йти на Москву або Урал не потрібно, щоб не втратити підтримку Заходу. Про це заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що оптимальним сценарієм завершення війни для України є повернення всіх своїх територій і беззастережна капітуляція Росії з демілітаризованою зоною на її землях.

"Вихід на кордони нашої країни для початку, потім підписання певних документів, у тому числі з Російською Федерацією, з тією її владою, яка є, або з тією, яка прийде замість неї. Йдеться не про мирний договір, а про прийняття капітуляції російських військ, визначення того, що Росія нам винна, і на скільки кілометрів ми можемо побудувати демілітаризовану зону вглиб території РФ – 200, 300 або 500", - вважає Гетьман.

Чому ЗСУ не потрібно йти на Москву

На думку військового аналітика, Україна може зайти на територію Росії, щоб вирішити певні тактичні завдання. Наприклад, мова йде про оточення одного з угруповань РФ, яке в тій ситуації можна буде організувати шляхом заходу на російську територію. Але на Москву чи до Уралу йти не треба.

"Сенсу просуватися далі, вглиб Російської Федерації, йти у Москву або до Уралу немає. Це моя особиста думка, І я не знаю, що вирішить Генеральний штаб. Наприклад, коаліція військ "Буря в пустелі", коли відбувалося звільнення Кувейту від Саддама Хусейна, знищила армію Хусейна, але не перетнула кордони Кувейту, тобто не заходила на територію іншої країни, зупинилися, а потім вже тривали політичні та економічні санкції, тиск тощо. Якщо потрібно оточити певне угруповання військ, це можна зробити і з території РФ, адже кордон – не стіна, яку не можна подолати", - вважає Гетьман.

На думку аналітика, якщо ЗСУ підуть далі вглиб РФ, є ризик втрати підтримки з боку Заходу.

"Але, як на мене, до наступальних дій вглиб Росії вдаватися не варто, тому що ми можемо втратити підтримку світу, бо думка може змінитися. Навіть зараз Німеччина і США просять не стріляти їхньою зброєю по території Російської Федерації. А це лише постріли... Упевнений, якщо наші солдати будуть заходити на територію Росії не заради проведення локальних тактичних дій, а для наступу на Москву, наприклад, щоб підняти над Кремлем наш прапор (цього дуже хочеться), я думаю, що позиція світу зміниться – нас припинять підтримувати", - підкреслив Олексій Гетьман.

Дивіться відео, в якому Олексій Гетьман розповів, чому Україні не треба йти на Москву:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна Росії проти України

У ранковому зведенні Генштабу 29 жовтня повідомили, що війська РФ, як і раніше, намагаються оточити Авдіївку. ЗСУ відбивають всі атаки. Крім того, Сили оборони просуваються на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Військовослужбовець Олександр Войтко розповів, що війська Росії намагаються оточити ще одне місто на Донбасі - Вугледар. За його словами, окупанти хочуть змусити українську армію залишити місто. Війська відбивають ворожі атаки.

Росія хоче захопити весь Донбас до 1 січня 2024 року, вважає Олексій Гетьман. На думку майора запасу, у зв'язку з цим російські війська активізують наступальні операції в зимовий період.

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