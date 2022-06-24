Воїни ЗСУ показали потужні удари по російських військах відразу з трьох Точок-У

Дві ракети сили оборони України запустили одночасно, політ третьої стався за декілька секунд.
Опубліковано кадри, як бійці Збройних сил України завдають ударів по зайнятих військами Росії позиціях. Наші військові б'ють відразу з трьох тактичних ракетних комплексів Точка-У. Дві ракети запустили одночасно, третя попрямувала за декілька секунд.
Запуск ракет по позиціях окупаційної армії РФ опублікувало міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm в Telegram. Коли і де конкретно було знято це відео, розслідувачі не уточнюють.
На кадрах можна побачити, як спочатку відбувається запуск двох ракет, а за ними, за кілька секунд, слідує третя.
Війська України трощать техніку армії РФ
Бійці 74-ї Окремої механізованої бригади ім. Запорожця поклали російський військовий літак Су-25. Ворожу ціль було вражено на Донбасі з переносного зенітного ракетного комплексу Ігла. Військові відзначили ефективну роботу ПЗРК.
Військові з територіальної оборони у Донецькій області збили військовий вертоліт РФ Мі-35М. На опублікованих кадрах видно загоряння і падіння бойового російського гелікоптера після того, як українські військові завдали по ньому влучного удару.
Воїн Десантно-штурмових військ ЗСУ з ПЗРК Голка вдарив по знаменитому військовому вертольоту Росії Ка-52 Алігатор. Ворожий гелікоптер йому вдалося вразити з одного пуску ракети. Свою першу уражену ціль він присвятив синові.
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