Воїни ЗСУ показали потужні удари по російських військах відразу з трьох Точок-У

Кадри запуску ракет комплексами Точка-У ЗСУ по позиціях військ Росії / Скріншот відео InformNapalm

Опубліковано кадри, як бійці Збройних сил України завдають ударів по зайнятих військами Росії позиціях. Наші військові б'ють відразу з трьох тактичних ракетних комплексів Точка-У. Дві ракети запустили одночасно, третя попрямувала за декілька секунд.

Запуск ракет по позиціях окупаційної армії РФ опублікувало міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm в Telegram. Коли і де конкретно було знято це відео, розслідувачі не уточнюють.

На кадрах можна побачити, як спочатку відбувається запуск двох ракет, а за ними, за кілька секунд, слідує третя.

Війська України трощать техніку армії РФ

Бійці 74-ї Окремої механізованої бригади ім. Запорожця поклали російський військовий літак Су-25. Ворожу ціль було вражено на Донбасі з переносного зенітного ракетного комплексу Ігла. Військові відзначили ефективну роботу ПЗРК.

Військові з територіальної оборони у Донецькій області збили військовий вертоліт РФ Мі-35М. На опублікованих кадрах видно загоряння і падіння бойового російського гелікоптера після того, як українські військові завдали по ньому влучного удару.

Воїн Десантно-штурмових військ ЗСУ з ПЗРК Голка вдарив по знаменитому військовому вертольоту Росії Ка-52 Алігатор. Ворожий гелікоптер йому вдалося вразити з одного пуску ракети. Свою першу уражену ціль він присвятив синові.

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