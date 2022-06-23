Потрапляє в зону дії "Гарпунів": Жданов заявив, що ЗСУ можуть знищити Чорноморський флот

Жданов заявив, що ЗСУ можуть знищити Чорноморський флот / скріншот

Збройні Сили України, ймовірно, розглядатимуть можливість знищення Чорноморського флоту РФ.

Доцільність удару по бухті, а також по Кримському мосту, розглядатиме Генштаб, заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі.

"Севастополь потрапляє в зону дії ракетних комплексів "Гарпун" і я не виключаю таку можливість, що може бути прийнято рішення - в Севастополі, або на рейді, або на бухті може бути завдано удару по Чорноморському флоту. Особливо, коли йде завантаження ракет "Калібр" на борт і підводних човнів", - зазначив Жданов.

Експерт нагадав, що в надводному положенні вони завантажуються ракетами біля відкритих пірсів.

читайте такожПлани удару України по Кримському мосту: ГУР заволодів технічною документацією естакади"Не заходять в грот. Потім ці ракети вбивають наших громадян. Тому я думаю, що при можливості буде розглянуто питання і може бути ми завдамо удару. Нехай хоча б підуть на завантаження цих ракет в Новоросійськ. Туди ми, на жаль, не дістаємо, хоча, може бути, поки", - заявив Жданов.

Раніше Олег Жданов розповів, що українські засоби ППО можуть запускати ракети по літаках мінімум на 100 км в глибину Росії, Білорусі і на таку ж глибину в акваторії Чорного моря.

"На мій погляд, тут потрібно просто приймати рішення на рівні верховного головнокомандувача в плані того, що все-таки потрібно переходити хоча б до спроб ураження цих літаків, що несуть ракети. Зрозуміло, що ми не дістанемо Ту-95, що запускає ракети з акваторії Каспійського моря, це для нас дуже далеко. Але ті, які запускаються з літаків з ближніх дистанцій, особливо від нашого кордону, то, я думаю, що все-таки потрібно відповідати. Інакше це не припиниться ніколи", - розповів Жданов.

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