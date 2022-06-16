Загорівся разом з окупантами: на Донбасі військові збили вертоліт армії Путіна

Вертоліт окупантів / скріншот

Бійці територіальної оборони на Донбасі збили російський військовий вертоліт.

"У Донецькій області бійці територіальної оборони України збили російський військовий вертоліт Мі-35М", - йдеться у підписі до опублікованого відео Сухопутних військ ЗСУ.

На опублікованих кадрах видно, як вертоліт противника загоряється і падає в поле після влучної стрільби українських бійців.

ВСУ кришать авіацію окупантів

У Харківській області бійці 93-ї окремої механізованої бригади знищили ворожий гелікоптер Ка-52.

Розвідувально-ударний вертоліт. Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Вартість одного вертольота - близько $10 мільйонів.

Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".

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