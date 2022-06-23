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У Держдумі істерять через постачання зброї ЗСУ: погрожують вдарити по посольству США в Києві

23 червня 2022, 21:29

У Росії бояться того, що постачання Сполученими Штатами Америки Україні реактивних систем залпового вогню може сильно вплинути на хід війни.

HIMARS
HIMARS / shephardmedia.com

Заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони, депутат від провладної партії "Єдина Росія" Юрій Швиткін заявив, що поставками реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS США "крок за кроком рухаються до Третьої світової війни".

Він також закликав до удару по посольству США в Києві через постачання РСЗВ Україні, передає lenta.ru.

Швиткін заявив, що поставка Сполученими Штатами Україні реактивних систем залпового вогню може сильно вплинути на хід війни.

"Це, безумовно, досить серйозно ускладнює ситуацію. Це ще раз підкреслює рух крок за кроком до Третьої світової війни з боку США. Потрібно розуміти, що ми повинні жорстко відреагувати. На мій погляд, сьогодні реакція повинна відбуватися і на ті країни, які постачають озброєння. І не просто знищувати інфраструктуру і так далі, а я вважаю, головний центр прийняття рішень — посольство США. Я думаю, що рано чи пізно це стане метою для збройних сил Росії, "народної міліції" "ДНР" і "ЛНР", - заявив депутат.

Російський законодавець закликав знищувати урядовий квартал у Києві.

Моя позиція - потрібно знищувати урядовий квартал, потрібно знищувати відповідні точки. Так, ця робота ведеться з боку Міністерства оборони, але потрібно наносити більш масовані удари. Дивитися на це все неподобство ми не будемо. Поки б'ють по одній щоці, підставляти іншу - цього не буде", – заявив він.

Швиткін заявив, що дальність стрільби HIMARS становить до 195 км. він упевнений, що Україна використовує американські реактивні системи залпового вогню для ударів по території Росії.

"Це та дальність, яка дозволяє досягати території нашої країни. Незалежно від того, що президент України Володимир Зеленський запевнив США, що не завдаватиме ударів по території Росії. Вірити йому ніяк не можна", - заявив він.

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Раніше повідомлялося, що Міноборони США планує збільшити поставки реактивних систем залпового вогню в пакет військової допомоги.

США мають намір відправити в Україну ще чотири РСЗВ в рамках наступного пакету військової допомоги. Але згоди щодо рішення ще не досягнуто.

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РСЗВ війна Росії та України
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