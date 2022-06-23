"Вишки Бойка" палають у Чорному морі після потужного удару ЗСУ: нові знімки

На "вишках Бойка" триває пожежа / УНІАН

Пожежа на бурових платформах "Чорноморнафтогазу", так званих "вишках Бойка" в Чорне море, триває.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це свідчать супутникові знімки NASA.

На зображеннях NASA є фільтр для виявлення загоряння, який використовується для відстеження лісових пожеж в мирний час, але під час війни також може виявляти місце бойових дій.

Пожежа на "вишках Бойка" триває з понеділка, 20 червня, коли російська влада звинуватила Збройні сили України в ураженні бурових платформ.

/ NASA

Нагадаємо, ЗСУ 20 Червня завдали ракетний удар по двох бурових установках у Чорному морі - "вишках Бойка". Про це розповів народний депутат Олексій Гончаренко.

"Наші ракетники курили не біля зміїного, а курили біля "вишок Бойка". Ракетний удар по вишках трохи завадив газовидобутку в українському Чорному морі з боку росіян", - сказав політик.

Самопроголошена "влада" Криму в особі Сергія Аксьонова також заявила, що ЗСУ завдали удару ракетами по "вишках Бойка".

Що відомо про "вишки Бойка"

РФ в 2014 році захопила бурові платформи "Чорноморнафтогазу", так звані "вишки Бойка". Окупанти використовували їх для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

20 червня по бурових установках були нанесені ракетні удари.

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