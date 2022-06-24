Боєць ЗСУ збив з ПЗРК Ігла Ка-52 Алігатор військ РФ: знищення вертольота ворога він присвятив синові

Український воїн розтрощив свою першу ворожу ціль у вигляді російського бойового вертольота Ка-52 / Колаж ДШВ ЗСУ, Вікіпедія

Український військовий з Десантно-штурмових військ ВСУ у середу, 22 червня, з переносного зенітного ракетного комплексу Ігла розтрощив військовий вертоліт військ РФ Ка-52 Алігатор. Ворожий гелікоптер вдалося збити одним пуском ракети. Знищення свого першого російського бойового вертольота він присвятив синові.

У пресслужбі ДШВ в Telegram розповіли про те, що удару по вертольоту ворога завдав Назар – стрілець-зенітник 80-ї окремої Десантно-штурмової бригади.

"Завдяки майстерності військовослужбовця, ворожу повітряну ціль була уражено з першого пуску ракети", - зазначено в повідомленні.

За його словами, близько 8 ранку в небі з боку російських окупантів з'явилися три Алігатори Ка-52. Ймовірно, вони вели повітряну розвідку. Вертольоти підлетіли ближче, і боєць відкрив по них вогонь.

"Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК "Ігла", і здійснив пуск. Ракета влучила у "вертушку". З підбитого вертольота повалив густий чорний дим", - зазначив Назар.

Також він підкреслив, що це його перша підбита ціль. Боєць присвятив цю перемогу своєму синові.

Довідка

Ка-52 Алігатор

Ка-52 Алігатор - це російський військовий вертоліт, призначений для розвідки і проведення боїв. У Міноборони РФ заявляли, що його вартість оцінюється в суму близько 15 мільйонів доларів. У вартість машини не входять боєприпаси, наземне обладнання та запчастини.

На балансі держави агресора близько 170 одиниць Ка-52.

Алігатори можуть вражати броньовану і не броньовану техніку, особовий склад і повітряні цілі.

Сили оборони України неодноразово збивали вертольоти Ка-52 за час повномасштабної війни з Росією.

Нагадаємо, спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат говорив, що російська авіація вже більше 2 місяців не залітає на території, які контролює Київ. Вона змушена діяти дистанційно, оскільки побоюється нищівних ударів з боку українських військ.

Армія України знищує військову техніку РФ

Раніше бійці 74-ї Окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців раніше збили російський військовий літак Су-25 на Донбасі. Удар було нанесено з переносного зенітного ракетного комплексу Ігла. Воїни підкреслили ефективну роботу ПЗРК.

Бійці територіальної оборони у Донецькій області розтрощили ворожий вертоліт Мі 35-М. На опублікованих кадрах можна помітити загоряння і падіння російського військового гелікоптера після влучного попадання українських військових.

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