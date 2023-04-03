Воював у найгарячіших точках: у боях за Бахмут загинув військовий ГУР "Махно"

Артур Пашкуляк з самого початку повномасштабного вторгнення воював на сході країни. Був приряджений в чеченський миротворчий батальйон імені Шейха Мансура.

Артур Пашкуляк загинув у боях за Бахмут / Фото t.me/VGlagola, pixabay.com

У боях з російськими окупантами під Бахмутом на Донеччині загинув мукачівець, військовий Головного управління розвідки з позивним "Махно" Артур Пашкуляк. Про загибель захисника України повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.

Артур Пашкуляк з самого початку повномасштабного вторгнення воював на сході країни.

"Зараз вже можу сказати, що він був військовослужбовцем Головного управління розвідки, але був приряджений в чеченський миротворчий батальйон імені Шейха Мансура під позивним "Махно". Там ніс службу. Це неурядове добровольче збройне формування, яке бере участь у війні на боці Збройних Сил України", – зазначив Глагога.

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В останні місяці Пашкуляк воював на найгарячіших ділянках фронту. Герой потрапляв під обстріл у Запорізькій області, а в неділю, 2 квітня, загинув у Бахмуті.

Знайомі кажуть, що "Махно" був різким і разом з тим справедливим. Військові відгукуються про свого побратима як про харизматичного і сміливого українця. Друзі кажуть, що ця людина ніколи не залишала в біді та завжди тримала жорстку чоловічу позицію.

"Щирі співчуття всім рідним і друзям загиблого за Україну!" - написав Глагола.

Як повідомляв Главред, в боях за Україну загинув офіцер 53-ї окремої механізованої бригади, відомий альпініст з Львівщини Орест Кінаш. Свій останній бій він прийняв під Бахмутом Донецької області.

Вночі 31 березня від отриманих на фронті травм у госпіталі помер Віталій Мерінов - чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу. Він пішов на війну в перший день повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну.

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