"Воював у самому пеклі, щоб потрапити до раю": на війні загинув талановитий актор Антон Прасоленко

Захисник отримав важкі поранення і був доставлений до шпиталю, проте травми виявилися несумісними з життям.

На війні загинув талановитий актор Антон Прасоленко / Facebook Антона Прасоленка та Facebook Лесі Литвинової

У кривавій боротьбі за свободу та незалежність України загинув талановитий актор театру та кіно Антон Прасоленко. Про смерть артиста повідомив психолог Андрій Козінчук на своїй сторінці у Facebook.

"Антон – тонка душевна організація. Але він не зміг залишатися осторонь і далі жити у своєму світі, а пішов на війну. Знаючи, що він не сильно розуміється у цьому, він навчався з нуля. І за рік вийшов на [непоганий] рівень професіоналізму. Але снаряд та уламки не питають, наскільки ти хороший", - написав Козінчук.

За його словами, Антон брав участь у бойових діях на сході нашої країни. Захисник отримав важкі поранення і був доставлений до шпиталю, проте травми виявилися несумісними з життям.

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"Після важкого поранення Антон ще тиждень вів боротьбу. Боротьбу за власне життя. Вчора вона закінчилась в реанімації військового шпиталю. Займаючись сьогодні буденними справами, згадайте Антона. Хлопця, який грав у театрі, любив життя, жив поряд з вами і загинув за нас під Бахмутом", - написала волонтерка Леся Литвинова у Facebook.

Як повідомляв Главред, у тяжких боях на Донеччині загинув 22-річний прикордонник із Коломиї Івано-Франківської області Назар Циган. Життя захисника обірвалося у результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Серебрянка Бахмутського району.

Також повідомлялося, що російські окупанти вбили українського командира Антона Зайця. Боєць з позивним "Чехов" захищав Україну з 2014 року. Він воював на Донбасі та в Херсонській області. Військовий був родом з Кременчука і загинув 18 березня під Бахмутом.

Окрім того, в Україні загинув 38-річний військовий із Нової Зеландії Кейн Те Тай. Боєць із позивним "Черепаха" майже рік воював за Україну у складі "Іноземного легіону". Російські окупанти вбили чоловіка під Бахмутом на Донеччині. У загиблого героя вдома залишилася його 12-річна донечка.

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