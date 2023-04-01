"У нього були золоті руки": у боях на Донбасі загинув Володимир Березюк з Хмельниччини

На війні в Україні загинув Володимир Березюк. Він служив у 53-й окремій механізованій бригаді ім. князя Володимира Мономаха (в/ч А0536). Трагедію підтвердила Войтовецька об'єднана територіальна громада у Facebook.
Захисник України загинув внаслідок російського артилерійського обстрілу позицій ЗСУ 15 березня 2023 року в районі Водяного Донецької області.
Володимир Березюк - уродженець села Писарівка Хмельницької області. Закінчив місцеву школу, а після цього – Хмельницьке ПТУ №7.
Працював майстром, якого знало чимало мешканців громади.
"Залишив після себе багато речей, зроблених його золотими руками", – зазначили у Війтовецькій ОТГ.
Герой захищав Україну у 2015-2016 роках, а у березні 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення, добровільно пішов на фронт. Разом з другом він звернувся до військової частини, де раніше проходив службу, і поїхав на передову.
Пресслужба повідомила, що в бою за Батьківщину Березюк проявив стійкість і мужність і до останнього дихання дотримувався військової присяги на вірність українському народу.
У Володимира залишилися дочка, дружина, сестри і мати.
"Ми дякуємо мамі за те, що виховала справжнього відважного чоловіка, воїна, захисника. Дякуємо Володимиру за те, що захищав нас ціною власного життя", – йдеться у повідомленні.
Поховають Володимира Березюка в його рідній Писарівці.
Як повідомляв Главред, в боях за Україну загинув офіцер 53-ї окремої механізованої бригади, відомий альпініст з Львівської області Орест Кінаш. Свій останній бій він прийняв під Бахмутом Донецької області.
Вночі 31 березня від отриманих на фронті травм у госпіталі помер Віталій Мерінов - чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу. Він пішов на війну в перший день повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну.
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