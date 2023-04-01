У боях за Бахмут загинув відомий український альпініст Орест Кінаш

Смерть Ореста Кінаша - це велика втрата для всієї української туристичної спільноти.

Орест Кінаш загинув під Бахмутом / Фото facebook.com/CaptainDzembronia

У боях за Україну загинув офіцер 53-ї окремої механізованої бригади, відомий альпініст з Львівщини Орест Кінаш. Свій останній бій він прийняв під Бахмутом Донецької області.

Трагічну звістку повідомив у Facebook Туристичного інформаційного центру Captain Dzembronia автор спільноти Олександр Бондаренко. За його словами, смерть Ореста Кінаша - це велика втрата для всієї української туристичної спільноти.

"Орест завжди ставився з повагою до справи – до гір, до культури, до людей. Коли виникла необхідність - взяв зброю в руки і пішов захищати нашу країну", – йдеться у повідомленні.

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Бондаренко підкреслив, що Орест був гідною людиною, і запропонував один з піків "звільненого від росіян Кавказу" назвати на його честь.

"І тоді, піднявшись на гору, розгорнувши синьо-жовтий прапор, українські альпіністи скажуть: "Все нормально, Оресте. Все нормально", - написав він.

Орест Кінаш / Фото facebook.com/CaptainDzembronia

У Мережі пишуть, що кілька тижнів тому захисник України отримав осколкове поранення, проте відбув три дні на позиціях до ротації, потім відмовився від госпіталізації та погодився лише на десять днів звільнення від служби. Вийшов одразу на перший же день після закінчення – і загинув.

Як повідомляв Главред, вночі 31 березня від отриманих на фронті травм в госпіталі помер Віталій Мерінов - чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу. Він пішов на війну в перший день повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну.

Крім того, в жорстоких боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув 28-річний футболіст Руслан Курдас. Він виступав на позиції правого захисника в командах майстрів "Металург" (Запоріжжя), "Таврія-Сімферополь", ФК "Суми" та "Перемога" (Дніпро).

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