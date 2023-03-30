Був у родині єдиним сином та опорою: у боях за Україну загинув 26-річний захисник з Прикарпаття

Захищаючи незалежність України, загинув військовослужбовець ЗСУ з Прикарпаття Андрій Кваснишин. Він був єдиним сином своїх батьків.
Життя 26-річного захисника обірвалося 27 березня, повідомили у Болехівській міській раді.
Андрій Кваснишин встав на захист Батьківщини в минулому році. Він служив стрільцем стрілецького відділення відповідних взводу та роти у військовій частині ЗСУ, яка дислокувалася на Запоріжжі - на околиці села Малинівка Пологівського району.
Хлопець народився 30 жовтня 1996 року в місті Болехів Івано-Франківської області. Там він виріс і навчався у школі.
"Хлопець був у родині єдиним сином, опорою та розрадою для матері... для багатьох з нас Андрій був хорошим другом, якого ми поважали і любили. Всі пам'ятають його добрим, завжди усміхненим. Там, де був Андрій, завжди була хороша і позитивна атмосфера", - йдеться у повідомленні.
У Болехівській міськраді висловили щирі співчуття рідним і близьким Героя.
"Нехай Господь Бог допомагає вам перенести цей важкий біль втрати найдорожчої людини", - додали у міськраді.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець з Волинської області Віталій Бокій. Захисник України отримав важкі травми в районі населеного пункту Павлівка Донецької області. Життя бійця обірвалося 19 березня. Йому було всього 33 роки.
У ніч на 28 березня під час виконання бойового завдання загинув заступник командира авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк. Герой-захисник здійснив понад 80 бойових вильотів.
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