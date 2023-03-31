Від отриманих на війні ран загинув чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов

Віталій Мерінов пішов на війну в перший день повномасштабного вторгнення РФ. У нього залишилася дружина і дворічна дочка.

Віталій Мерінов помер від отриманих на фронті травм / Фото facebook.com/ruslan.martsinkiv, pixabay.com

Вночі 31 березня від отриманих на фронті травм в госпіталі помер Віталій Мерінов - чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу. Про непоправну втрату повідомив у Facebook мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Віталій Мерінов пішов на війну в перший день повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну. Під час одного з боїв Віталій отримав вогнепальне осколкове поранення в ногу.

"Одужав і знову повернувся на фронт і захищав Україну до останнього дихання", — написав мер.

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Мерінов був членом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, а також депутатом мерії минулого скликання. Також майстер спорту з боксу раніше служив у Нацгвардії.

У нього залишилася дружина і дворічна дочка.

Як повідомляв Главред, 28-річний боєць ЗСУ і майстер гирьового спорту Віктор Котелевець героїчно загинув на Донбасі - після танкового обстрілу російських окупантів.

Раніше в боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлупянець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Крім того, в жорстоких боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув 28-річний футболіст Руслан Курдас. Він виступав на позиції правого захисника в командах майстрів "Металург" (Запоріжжя), "Таврія-Сімферополь", ФК "Суми" та "Перемога" (Дніпро).

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