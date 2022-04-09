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Російський підполковник, який раніше воював у Чечні та Сирії, повернувся з України як "вантаж 200"

9 квітня 2022, 08:24

Підполковник Георгій Петрунін був ліквідований українськими захисниками ще в кінці березня, а поховали його 5 квітня в російському Волгограді.

Георгій Петрунин
Георгій Петрунін був ліквідований наприкінці березня / Фото t.me/informnapalm

В Україні ліквідували підполковника російської армії Георгія Петруніна. Він був військовим комендантом міста Самара, а також воював у Чечні та у Сирії.

"Військовий комендант м. Самари підполковник Георгій Петрунін повернувся як вантаж 200 з України", - повідомило міжнародне волонтерське співтовариство InformNapalm.

Інформацію про смерть Петруніна в Україні також підтвердили російські пропагандистські видання. Зокрема, Комсомольська правда повідомила, що підполковник був ліквідований ще наприкінці березня, а поховали його 5 квітня у Волгограді.

"Георгій Петрунин загинув наприкінці березня. Він допомагав нашій кіностудії Самарафильм. Перебуваючи на службі в Самарі, Георгій Вікторович брав активну участь у патріотичній роботі, був членом союзу "Безсмертні гусари", - йдеться у повідомленні,

"Георгій виявився смертним членом "безсмертних гусар", - прокоментували в співтоваристві InformNapalm.

Як повідомляв Главред, наприкінці березня під Харковом українські захисники ліквідували полковника Дениса Курила - командира російської 200-ї окремої мотострілецької бригади. Всього Збройні Сили України знищили дві батальйонно-тактичні групи цієї бригади.

У боях за Маріуполь Донецької області ЗСУ ліквідували комбрига морської піхоти Чорноморського флоту, полковника Олексія Шарова і, щонайменше, двох сержантів.

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