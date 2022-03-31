"Заблукав" в Україні: ЗСУ ліквідували командира мотострілецького батальйону РФ

Фахретдин Гасанов

Військові Збройних сил України ліквідували командира 1 мотострілецького батальйону 394 мотострілецького полку 127 дивізії Фахретдіна Гасанова.

Зазначається, що тіло загиблого відправиться на батьківщину.

"Заблукав на "навчаннях", але вже повернувся додому", - повідомив військовий блогер і аналітик Анатолій Штефан, більш відомий за псевдонімом" Штірліц", на своєму Telegram-каналі.

читайте такожРосія хоче створити "живий щит" у морі-ДержприкордонслужбаТакож він додав фотографію загиблого.

Нагадаємо, Російські війська почали виходити з Чорнобильської АЕС у напрямку Білорусі.

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