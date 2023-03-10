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Військовий експерт спрогнозував, наскільки сильно небезпечні будуть для України ракетні удари РФ

10 березня 2023, 02:05
Для пересічного українця тенденція з російськими ракетними ударами по Україні буде позитивною, каже військовий експерт Олег Жданов.
Жданов, ракета
Як сильно небезпечні будуть для України ракетні удари РФ: прогноз Олега Жданова / Колаж фото УНІАН

Інтенсивність ракетних ударів російських окупантів і шкода від них для України неминуче падатиме, а ефективність систем ППО – зростатиме. Про це заявив в інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Нам з вами варто чекати того, що інтенсивність таких ударів буде знижуватися, а ефективність ППО – зростати. Не треба забувати, як би росіяни не намагалися б щось виготовити, загальна кількість ракет в РФ зменшується, тому що витрачають вони набагато більше, ніж виробляють. Крім того, до кінця березня ми повинні отримати комплекси "Patriot", що дасть нам шанс боротися з "кинджалами". Тому для пересічного українця тенденція позитивна", - сказав він.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

відео дня

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Загроза наступу Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує максимальну ескалацію на війні Росії проти України з боку агресора.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що окупанти РФ вже мобілізували 500 тисяч осіб. Чиновник припустив, що вони можуть піти в атаку на двох напрямках – на Донбасі і Півдні.

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович вважає-російський диктатор Путін збирається піти в наступ у березні-квітні. На його думку, тепер Москва буде намагатися домогтися не "перемоги", а більш вигідного положення для своїх військ. Після цього Кремль планує почати переговори з Україною в травні.

Інші новини по темі:

ЗСУ Олег Жданов війна Росії та України ракетний удар
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