Військовий експерт спрогнозував, чи зможе РФ бити ракетами по Європі / фото УНІАН , pixabay.com

Арсенал ракетної зброї, який російські окупанти застосовують у війні проти України, в принципі дає можливість Кремлю бити по цілях у всій Європі. Про це військовий експерт Роман Світан розповів у коментарі 24 каналу.

"Ракета Х-101 може летіти на 5500 кілометрів: вона може пройти всю Європу і впасти в океан. Є також у них ракети Х-555 і "Калібри", які більше 2000 кілометрів можуть пролітати. Тобто це до середини Європи точно "дійдуть", – сказав він.

Крім того, як каже Світан, у російських окупантів поки ще не закінчилися далекобійні і надзвукові ракети моделі "Кинджал", які випускаються винищувачами "МіГ-31". Такі ракети можуть летіти більш ніж на 2 тисячі кілометрів.

"Далекобійність залежить від висоти пуску і швидкості розгону самого літака-носія "Кинджалів". Тому можна говорити, що Росія фактично до океану може діставати засобами ураження. Принаймні, тими, які ми бачимо в Україні", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Главреду військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив - після того, як українські війська звільнили Херсон, російські окупанти більше не зможуть постачати з Криму свої війська, які зараз перебувають у Запорізькій області.

До того повідомлялося, що Збройні сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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