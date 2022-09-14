Військовий експерт спрогнозував, коли ЗСУ почнуть збивати найнебезпечніші російські ракети / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Бійці ЗСУ незабаром зможуть навчитися перехоплювати російські ракети модифікації х-47м2 "Кинджал", які експерти називають найнебезпечнішими в російському арсеналі. Про це заявив відомий військовий експерт Олександр Коваленко в інтерв'ю ТСН.

За його словами, ракети такого типу дійсно складно перехоплювати.

"Але якщо її ще кілька разів використовують по нашій території, то наші сили ППО зможуть доопрацювати алгоритми перехоплення. Рівно так само, як це було з крилатими ракетами "Калібр", які українські війська навчилися перехоплювати з імовірністю до 85%", – зазначивши експерт. Коваленко додавши, що в перші місяці війни цей показник бути на рівні 20%.

Експерт акцентував увагу на тому, що українська армія за весь час війни отримала такий досвід перехоплення російських ракет, якого зараз немає ні в якої армії світу.

"Залишилося лише (навчитися перехоплювати) Х-47м2" Кинджал", все. Тому вони нічого не зможуть зробити, якщо ми почнемо ось настільки жорстко відповідати на їхні погрози", ‒ підсумував він.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив - у Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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