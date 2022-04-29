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Крах Путіна і результат битви за Донбас: Гордон зробив прогноз щодо війни Росії проти України

29 квітня 2022, 04:40

Результат війни Москви проти Києва може бути визначений за підсумками боїв за Донбас, вважає Дмитро Гордон.

ВСУ
Велика битва за Донбас може пройти найближчими днями - Гордон / Макс Левін

Протягом найближчих 2-3 тижнів можна буде побачити певну розв'язку війни Росії проти України. Результат бойових дій буде зумовлено в битві за Донбас, яка може відбутися вже найближчими днями. Окупанти намагатимуться підготуватися до цих боїв якнайкраще, враховуючи проблему в попередніх бойових зіткненнях з ЗСУ. Про це заявив журналіст Дмитро Гордон.

Як розповів Гордон, певна розв'язка може відбутися в найближчі 2-3 тижні. Присутня готовність йти на рішучі кроки. Є Росія і цивілізований світ, який розуміє, що якщо не буде України, то не буде й цивілізації. Поступок не буде - рубікон пройдено, а на Путіна очікує крах.

читайте такожНовий куратор Кирієнко і "референдум" щодо Донбасу у РФ: Путін задумав "велику перемогу" над Заходом"У найближчі два-три тижні ми побачимо якусь розв'язку. Я вважаю, що є тенденція, зібрана в кулак потужна воля, є рішучість, розуміння процесу і бажання. І питання сьогодні стоїть так: або путінська Росія, або цивілізований світ. Враховуючи, що путінська Росія - це суцільний фейк, це бензоколонка, яка не має жодного високотехнологічного змісту, це відстала країна без технологій. І цивілізований світ, який розуміє, якщо сьогодні ми поступимося, то завтра не буде нас. Поступатися ніхто не буде. Рубікон пройдено, Путіну кінець", - вважає Гордон.

На його думку, підсумок війни буде зумовлено в битві за контроль над Донецькою і Луганською областями. Бої можуть відбутися вже найближчими днями.

"Жодного секрету, що результат війни між Росією і Україною буде зумовлено в грандіозній битві на Донбасі, на підступах до Харкова, яка відбудеться в найближчі дні", - додав журналіст.

читайте такожНемає гарантій безпеки без Криму та Донбасу: Путін вибухнув "умовою" на перемовини з УкраїноюТакож Дмитро Гордон підкреслив, що Росія має намір серйозно підготуватися до боїв за Донбас, оскільки окупаційна армія зіткнулася з проблемами в попередніх протистояннях зі Збройними силами України.

Битва Україна та Росії за Донбас

Заступник командувача військ Центрального східного округу РФ Рустам Міннекаєв зробив заяву, згідно з якою війська Росії збираються захопити Донбас, південні регіони України і пробити коридор до окуповаого Кримського півострову. Окупанти ставлять перед собою такі завдання в рамках другої фази так званої "спецоперації". Вони хочуть отримати ще один вихід до Придністров'я.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що терміни війни РФ проти України можуть залежати від низки моментів. За словами чиновника, битва за Донбас не стане завершенням війни. У підсумку бойові дії можуть тривати до Нового року.

Журналісти видання Медуза з посиланням на джерела в Кремлі написали, що Росія має намір провести так звані "референдуми" на окупованих територіях Донбасу і у захопленій Херсонській області. У підконтрольних росіянам районах Донецької та Луганської області хочуть влаштувати "голосування" щодо "приєднання" територій до Росії, а у Херсоні нібито оголосити "ХНР". У Кремлі не впевнені у тому, що Москві це вигідно, проте таку ідею підтримує Путін. Плани Москви залежать від ситуації на фронті. Терміни раніше переносилися через програші окупантів на полі бою.

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