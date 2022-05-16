Які міста України стануть об'єктом номер один для російських агресорів - військовий експерт

Як каже відомий військовий експерт Сергій Кузан, росіяни напевно спробують влаштувати ЗСУ "чергові кліщі, черговий котел" на двох напрямках.
Війна, яку Росія і її диктатор Путін розв'язав проти України, ось-ось перейде в нову фазу. Про це 15 травня в ефірі єдиного телемарафону "Єдині новини" заявив відомий військовий експерт Сергій Кузан.
Фахівець особливо зазначив, що Луганський напрямок, Сєвєродонецьк, Лисичанськ – саме ті міста, які сьогодні є об'єктом номер один ворога.
"Ми переходимо в нову фазу війни. Намагаються росіяни влаштувати нам чергові кліщі, черговий котел, але за рахунок того, що Сєвєродонецьк і Лисичанськ укріплені, я думаю їм цього не вдасться зробити", — підсумував Кузан.
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Нагадаємо, раніше російський воєначальник, заступник командувача військами РФ в Центральному військовому окрузі Рустам Міннекаєв заявляв, що Росія збирається окупувати Донбас, південні регіони України і створити коридор у вже захоплений Крим.
Радник керівника офісу президента Олексій Арестович вважає, що вже у середині червня армія України може перейти в контрнаступ на захоплені військами Росії позиції. До кінця травня-початку червня українські підрозділи повинні отримати важке озброєння від Заходу, яке призначене для реалізації такої мети.
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