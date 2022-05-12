РФ визнала нездатність захопити ключові міста України - розвідка Британії

У британській розвідки пояснили, що означає виведення військ РФ з-під Харкова / Фото УНІАН

Росія вивела підрозділи з Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат. У британській розвідці повідомляють, що такий крок є мовчазним визнанням нездатності РФ захопити ключові українські міста, де вони очікували обмеженого опору з боку населення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в Twitter.

При цьому Збройні Сили України продовжують контратакувати на північ від Харкова, відвойовуючи кілька міст і сіл у напрямку до російського кордону.

"Росія віддає пріоритет операціям на Донбасі, залишивши підрозділи, розгорнуті в Харківській області, вразливими для мобільних і високомотивованих українських контратакуючих сил", - йдеться у повідомленні.

twitter.com/DefenceHQ

У Міноборони Британії підкреслили: попри те, що російським військам вдалося оточити Харків у початковій стадії війни, Москва все ж таки вивела частину військ для реорганізації й поповнення сил.

"Після відновлення ці сили, ймовірно, будуть розгорнуті на східному березі річки Сіверський Донець, утворюючи сили для захисту західного флангу зосередження основних сил Росії та основних шляхів постачання для операцій в районі Ізюма", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Главред, український контрнаступ на північ від Харкова 10 травня продовжував успішно відтісняти російські війська до російсько-українського кордону. Також українські захисники продовжили наступ на північ від нещодавно звільненого Старого Салтова і звільнили кілька міст на північ від Харкова. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни.

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Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що бійці ЗСУ в Запорізькій області на окремих ділянках зуміли просунутися вперед і закріпитися на нових рубежах.

За даними американської розвідки, президент країни-агресорки РФ Володимир Путін може готуватися до ведення затяжної війни проти України. Оскільки зараз путінська армія постійно стикається з невдачами на фронті, для ескалації бойових дій Путін може вжити більш рішучих заходів, наприклад, запровадити у Росії воєнний стан.

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