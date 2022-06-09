"Мало псів режиму і колаборантів": військовий експерт пояснив, чому росіяни не втримають захоплене

Військовий експерт пояснив, чому росіяни не втримають захоплене / колаж Instagram і УНІАН

У Російський окупантів немає в достатній кількості ні ресурсів, ні людей - для того, щоб утримувати недавно захоплені території. Про це розповів військовий експерт, генерал-майор СБУ в запасі і колишній заступник керівника цієї спецслужби Віктор Ягун, повідомляє портал "Новий час".

За його словами, комунальники, вчителі, медики і фермери масово відмовляються співпрацювати з окупантами.

"Найцікавіше, що колаборанти знайшлися в поліції, я не кажу, що масово, але вони там знайшлися. А ось на рівні комунальників, вчителів, медичних працівників і навіть фермерів, які просто відмовляються сіяти, тому що бачать, що відбувається", — зазначив Ягун.

Крім того, експерт висловив категоричну переконаність у тому, що російські агресори навіть силовими методами не зуміють "зацементувати" контроль над тимчасово захопленими районами України.

"Росіяни можуть зараз утримувати фронти, можуть атакувати, але забезпечувати життя українців, не приводячи при цьому до яких-небудь гуманітарних катастроф просто не можуть. І у них немає живих ресурсів для того, щоб привозити туди тисячами росіян і забезпечувати постійний порядок на цих територіях. Навіть якщо вони сподівалися на колабораціоністів з ОРДЛО, на всіх не вистачить", - переконаний Ягун.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в місті Херсон, яке тимчасово захоплене ворогами, окупанти з РФ поставили свого "мера" і "губернатора".

"Міським головою" став Олександр Кобець, а "губернатором" – Володимир Сальдо.

Пізніше в Херсоні прямо на вулиці вбили з вогнепальної зброї асистента Сальдо - Павла Слободчикова. Його просто розстріляли, коли він кудись їхав на своїй машині.

"Чи то Слободчиков чимось не догодив своїм господарям - росіянам. Чи то його знищило українське підпілля. Поки невідомо. Але ясно одне - доля колабораціоніста завжди незавидна", - повідомив журналіст Денис Казанський.

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