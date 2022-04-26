У Херсоні окупанти представили нового мера та губернатора: що про них відомо

У Херсоні окупанти представили нового мера та губернатора/ Скрін з видео

В окупованому Херсоні російські загарбники призначили нового мера і голову ОДА. "Міським головою" став Олександр Кобець, а "губернатором" – Володимир Сальдо.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook чинний мер Херсона Ігор Колихаєв. Він заявив, що відмовився співпрацювати з окупантами.

"Сьогодні моїм заступникам та керівникам КП, департаментів, управлінь Херсонського виконавчого комітету, старостам округів, головам районних рад було представлено нового "главу адміністрації Херсона". Було озвучено, що повноваження Херсонського міського голови делегуються, згідно з наказом обласного військового коменданта Росії, Кобець Олександру Юрійовичу, який у свою чергу підпорядковується новому голові Херсонської обласної адміністрації Сальдо Володимиру Васильовичу", – написав Колихаєв.

Колихаєв додав, що Кобець уже повідомив, що від сьогодні саме він координуватиме процеси, які забезпечують життєдіяльність міста.

За словами чинного мера, окупанти запропонували міськвиконкому розглянути можливість подальшої співпраці, і далі кожен робитиме вибір самостійно.

"Щодо мене, то я запросив в Офісі президента детальну інструкцію, що робити в цьому випадку мені та колегам. До прямих вказівок Офісу президента залишаюся на віддаленому доступі, буду в міру можливості здійснювати управління розпочатими процесами, що стосуються життєдіяльності міста", – зазначив Колихаєв.

Чинний мер Ігор Колихаєв продовжує залишатися в окупованому росіянами Херсоні.

Як розповів у відеозверненні чинний голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута, російські окупанти зайняли приміщення міської ради, тому команда міськради змушена була його покинути і працювати в іншому місті.

Також він прокоментував призначення окупантами нових "мера" і "губернатора".

"Я переконаний, що ці колаборанти після нашої перемоги понесуть відповідальність – вони та їх спільники. А ці призначення є незаконними, тому що Херсон і Херсонщина – це Україна", – заявив він.

Лагута також розповів, що після окупації міста та області росіянами команда ОДА змушена була покинути місто і працювати віддалено.

"Також хочу наголосити, що після окупації міста Херсона і Херсонської області команда Херсонської ОДА була вимушена покинути обласний центр та приміщення ОДА. Але вона кожен день 24/7 працює, і в цих умовах і робить все можливе і неможливе для забезпечення діяльності нашої області", – додав Геннадій Лагута.

Що відомо про Сальдо і Кобця

Сальдо був мером Херсона з 2002 по 2012 рік, а потім – нардепом від Партії регіонів у Верховній Раді 7 скликання. В останньому пості на своїй сторінці у Facebook він висловлював свою проукраїнську позицію. Політик писав, що він "не зрадив своїй душі" і зазначав, що "його душа – це Херсон, а Херсон –це Україна". Після цього публікацій на його сторінці більше не було.

Інформація про те, хто такий Кобець, поки що невідома.

Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, після обіду орки взяли під свій контроль приміщення міської ради в захопленому Херсоні. Персонал муніципалітету був вигнаний із робочих кабінетів.

Також повідомлялося, що українська акторка Наталія Романіченко, яка також є власницею модельної агенції для дітей "Be WOW" у Запоріжжі, оголосила себе "мером" окупованого росіянами міста Василівка у Запорізькій області.

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