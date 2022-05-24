Бандері на перевиховання: Суд виніс молодому колаборанту незвичний вирок

Суд зобов'язав колаборанта вивчити пісню "Батько наш - Бандера" / Courtesy Photo, УНІАН

У Кропивницькому затримали 19-річного колаборанта з Харкова, який агітував у власних соцмережах за "рускій мір". Хлопця затримали та обрали незвичне покарання. Про це повідомляє голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга.

Як відомо, хлопець приїхав у Кропивницький одразу після російського вторгнення на територію України.

Суд визнав хлопця причетним до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та призначив два роки іспитового терміну. За цей термін він повинен вивчити напам'ять:

гімн України;

ІХ розділ Конституції про територіальний устрій України;

пісню "Батько наш - Бандера, Україна - мати!";

вірш Сосюри "Любіть Україну".

Крім того, він повинен прочитати повість Гоголя "Тарас Бульба" і роман Дімарова "І будуть люди".

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Нагадаємо, в Енергодарі Запорізької області українські партизани майстерно підірвали під'їзд, в якому живе зрадник і колишній депутат від ОПЗЖ Андрій Шевчик, який незаконно оголосив себе "народним мером" міста. Зрадник Шевчик отримав множинні осколкові поранення.

На Запоріжжі партизани допомогли ЗСУ знищити кілька артилерійських систем і радіолокаційні станції окупантів. Військові РФ використовували такі станції для глушіння зв'язку та проведення розвідки.

Нещодавно стало відомо про те, що в Мелітополі Запорізької області українці підірвали рейки перед поїздом, в якому були окупанти. Рейки були заміновані недалеко від залізничного вокзалу.

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