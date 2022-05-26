Як виглядає "мер"-колаборант Херсона Олександр Кобець: журналісти показали фото

Олександр Кобець поспішно виїхав з Києва 7 березня 2022 року / Фото bihus.info

Редакція Bihus.Info опублікувала фотографії псевдомера окупованого Херсона Олександра Кобеця. Його обличчя російські окупанти тримають у секреті, його сторінок немає у соцмереажах, і навіть на пропагандистських відео він не з'являється. Журналісти отримали знімок від джерел.

Як з'ясувала редакція Bihus.Info, Олександр Юрійович Кобець (27.09.1959 р.н) поспішно виїхав з Києва 7 березня 2022 року на автомобілі Mercedes-Benz з номерним знаком AA8332CO, зареєстрованим на його дружину Ганну Михайлівну Кобець (13.06.1961 р. н.).

На пасажирському сидінні видно ще одного чоловіка. За інформацією редакції, він сів у машину на виїзді з Києва, а дружина пересіла на заднє сидіння.

За даними джерел Bihus.Info, Кобець попрямував на захід України, а 15 березня 2022 р. виїхав з країни через ПП "Ужгород". Він зміг перетнути кордон як особа старше 60 років (йому 62).

Автомобіль, яким, за даними джерел, користується Олександр Кобець, 7 березня 2022 / Фото bihus.info

Фото bihus.info

26 квітня законний мер Херсона ігор Колихаєв повідомив, що так званий "військовий комендант" окупованої Херсонської області полковник Віктор Бєдрик "призначив" псевдомера Херсона - ним став Олександр Кобець.

Олександр Кобець - що про нього відомо

Кобець Олександр Юрійович народився в Херсоні, деякий час жив там, а потім багато років проживав у Києві (зареєстрований по вул.Оболонській) і, можливо, в Москві.

Олександр Юрійович Кобець, 27.09.1959 р. н., підозрюваний у державній зраді / Фото bihus.info

Кобець Ганна Михайлівна, 13.06.1961 р. н. / Фото bihus.info

За даними джерел Bihus.Info, за попередні 5 років (з 27.04.2017 по 27.04.2022) Кобець 22 рази виїжджав з України за кордон. Більшість цих виїздів він здійснював безпосередньо в Росію та Білорусь. Зокрема, Кобець літав до Мінська в 2019 році. У 2018 році на поїзді та автівкою він їздив до Росії.

Джерела Bihus.Info підтверджують інформацію видання "Мост" і "Центру журналістських розслідувань" про те, що за радянських часів Кобець працював у КДБ, а потім, на початку 2000-х – у центральному апараті СБУ, звідки був звільнений до 2010 р.

У 2006 році Кобець був оформлений співробітником київської фірми Украгрохімпромхолдинг, що торгувала аміаком. Її в Україні заснував росіянин Олександр Безсонов на гроші, взяті у російського банку ВТБ. Гроші банку Безсонов не повернув, тому став обвинуваченим у кримінальній справі в РФ і на суді розповів, що в радянські часи працював "в органах військової контррозвідки КДБ СРСР Північної групи військ". Тобто він публічно визнавав роботу на КДБ.

У 2012 р. Кобець разом з дружиною Ганною заснував у Києві фірму Кобець компані та намагався займатися бізнесом.

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Як повідомляв Главред, щоби звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та сама тактика, що і при деокупації Київської області. Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, ЗСУ не воюють в українських містах. Для їхнього звільнення є відповідна тактика.

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