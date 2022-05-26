Як виглядає "мер"-колаборант Херсона Олександр Кобець: журналісти показали фото

Російські окупанти тримають у секреті обличчя гауляйтера Херсона. Його сторінок немає у со мережах, і навіть на пропагандистських відео він не з'являється.
Редакція Bihus.Info опублікувала фотографії псевдомера окупованого Херсона Олександра Кобеця. Його обличчя російські окупанти тримають у секреті, його сторінок немає у соцмереажах, і навіть на пропагандистських відео він не з'являється. Журналісти отримали знімок від джерел.
Як з'ясувала редакція Bihus.Info, Олександр Юрійович Кобець (27.09.1959 р.н) поспішно виїхав з Києва 7 березня 2022 року на автомобілі Mercedes-Benz з номерним знаком AA8332CO, зареєстрованим на його дружину Ганну Михайлівну Кобець (13.06.1961 р. н.).
На пасажирському сидінні видно ще одного чоловіка. За інформацією редакції, він сів у машину на виїзді з Києва, а дружина пересіла на заднє сидіння.
За даними джерел Bihus.Info, Кобець попрямував на захід України, а 15 березня 2022 р. виїхав з країни через ПП "Ужгород". Він зміг перетнути кордон як особа старше 60 років (йому 62).
26 квітня законний мер Херсона ігор Колихаєв повідомив, що так званий "військовий комендант" окупованої Херсонської області полковник Віктор Бєдрик "призначив" псевдомера Херсона - ним став Олександр Кобець.
Олександр Кобець - що про нього відомо
Кобець Олександр Юрійович народився в Херсоні, деякий час жив там, а потім багато років проживав у Києві (зареєстрований по вул.Оболонській) і, можливо, в Москві.
За даними джерел Bihus.Info, за попередні 5 років (з 27.04.2017 по 27.04.2022) Кобець 22 рази виїжджав з України за кордон. Більшість цих виїздів він здійснював безпосередньо в Росію та Білорусь. Зокрема, Кобець літав до Мінська в 2019 році. У 2018 році на поїзді та автівкою він їздив до Росії.
Джерела Bihus.Info підтверджують інформацію видання "Мост" і "Центру журналістських розслідувань" про те, що за радянських часів Кобець працював у КДБ, а потім, на початку 2000-х – у центральному апараті СБУ, звідки був звільнений до 2010 р.
У 2006 році Кобець був оформлений співробітником київської фірми Украгрохімпромхолдинг, що торгувала аміаком. Її в Україні заснував росіянин Олександр Безсонов на гроші, взяті у російського банку ВТБ. Гроші банку Безсонов не повернув, тому став обвинуваченим у кримінальній справі в РФ і на суді розповів, що в радянські часи працював "в органах військової контррозвідки КДБ СРСР Північної групи військ". Тобто він публічно визнавав роботу на КДБ.
У 2012 р. Кобець разом з дружиною Ганною заснував у Києві фірму Кобець компані та намагався займатися бізнесом.
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Як повідомляв Главред, щоби звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та сама тактика, що і при деокупації Київської області. Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, ЗСУ не воюють в українських містах. Для їхнього звільнення є відповідна тактика.
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