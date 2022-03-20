У Херсоні розстріляли помічника колаборанта Сальдо, який підтримав окупацію міста - Казанський

Колишній мер міста підтримав окупантів.
У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо-Павла Слободчикова. Він був убитий у власному автомобілі.
Володимир Сальдо підтримав російську окупацію Херсона і зараз разом з жменькою інших зрадників намагається створити в місті окупаційну адміністрацію, повідомив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.
"Чи то Слободчиков чимось не догодив своїм господарям-росіянам. Чи то його знищило українське підпілля. Поки невідомо. Але ясно одне - доля колабораціоніста завжди неприваблива", - зазначив Казанський.
Зазначимо, що колишній мер Херсона Володимир Сальдо після захоплення міста військами РФ був помічений на акції на підтримку російського вторгнення.
читайте такожБунт проти РФ: у Херсоні окупанти відкрили вогонь для залякування протестувальниківТим часом в аеропорту Чорнобаївки на Херсонщині українські військові знищили командний пункт загальновійськової армії Південного військового округу окупантів РФ. В результаті загинув командир окупаційної армії.
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