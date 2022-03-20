У Херсоні розстріляли помічника колаборанта Сальдо, який підтримав окупацію міста - Казанський

У Херсоні розстріляли помічника колаборанта Сальдо / facebook.com/den.kazansky

У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо-Павла Слободчикова. Він був убитий у власному автомобілі.

Володимир Сальдо підтримав російську окупацію Херсона і зараз разом з жменькою інших зрадників намагається створити в місті окупаційну адміністрацію, повідомив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.

"Чи то Слободчиков чимось не догодив своїм господарям-росіянам. Чи то його знищило українське підпілля. Поки невідомо. Але ясно одне - доля колабораціоніста завжди неприваблива", - зазначив Казанський.

Зазначимо, що колишній мер Херсона Володимир Сальдо після захоплення міста військами РФ був помічений на акції на підтримку російського вторгнення.

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